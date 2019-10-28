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Творческая встреча «Жесты важнее слов» состоялась 26 октября 2019 г.
29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестчан радовал своими номерами «Универсальная семейка», коллектив художественной самодеятельности дома культуры унитарного предприятия «Универсал Бобруйск».
Были представлены песни, стихотворения, танцы, юмористические зарисовки из жизни на темы дружбы, любви и поддержки.
Концерт был наполнен эмоциями, хорошим настроением. Особенностью этой встречи было минимальное наличие слов. Артисты и гости были с нарушением слуха и общались с помощью жестов. Гости и организаторы обменялись памятными сувенирами.
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Брестчан радовал своими номерами «Универсальная семейка», коллектив художественной самодеятельности дома культуры унитарного предприятия «Универсал...
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