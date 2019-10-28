Творческая встреча «Жесты важнее слов» состоялась 26 октября 2019 г.

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчан радовал своими номерами «Универсальная семейка», коллектив художественной самодеятельности дома культуры унитарного предприятия «Универсал Бобруйск».





Были представлены песни, стихотворения, танцы, юмористические зарисовки из жизни на темы дружбы, любви и поддержки.





Концерт был наполнен эмоциями, хорошим настроением. Особенностью этой встречи было минимальное наличие слов. Артисты и гости были с нарушением слуха и общались с помощью жестов. Гости и организаторы обменялись памятными сувенирами.