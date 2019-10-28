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Творческая встреча «Жесты важнее слов» состоялась 26 октября 2019 г.

29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчан радовал своими номерами «Универсальная семейка», коллектив художественной самодеятельности дома культуры унитарного предприятия «Универсал Бобруйск».

Творческая встреча «Жесты важнее слов» состоялась 26 октября 2019 г.

Были представлены песни, стихотворения, танцы, юмористические зарисовки из жизни на темы дружбы, любви и поддержки.

Творческая встреча «Жесты важнее слов» состоялась 26 октября 2019 г.

Концерт был наполнен эмоциями, хорошим настроением. Особенностью этой встречи было минимальное наличие слов. Артисты и гости были с нарушением слуха и общались с помощью жестов. Гости и организаторы обменялись памятными сувенирами.

 
 
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  Брестчан радовал своими номерами «Универсальная семейка», коллектив художественной самодеятельности дома культуры унитарного предприятия «Универсал...
 
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