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В учреждениях образования Московского района продолжается  проходит месячник по благоустройству

29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В учреждениях образования Московского района продолжается проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на земле.

В учреждениях образования Московского района продолжается  проходит месячник по благоустройству

Учреждения образования приводят в порядок закрепленные территории.

В учреждениях образования Московского района продолжается  проходит месячник по благоустройству

Каждый вносит посильный вклад в общее дело, не зависимо от возраста. Большое внимание уделяется дворовым и прилегающим территориям. Ведь каждый двор – это маленькое государство, со своими жителя, устоями и традициями.

В учреждениях образования Московского района продолжается  проходит месячник по благоустройству

Лицо дворовой территории – визитная карточка каждого учебного учреждения. В теплые и сухие осенние дни учащиеся со своими педагогами стараются сделать многое. Основная масса работ, конечно же,уделяется уборке листвы. Сажаются деревья и кустарники, меняется почва в цветниках, выкорчевываются сухие деревья, приводятся в порядок ограждения.

 
 
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  В учреждениях образования Московского района продолжается проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на земле. Учреждения ...
 
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