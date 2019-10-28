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В учреждениях образования Московского района продолжается проходит месячник по благоустройству
29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В учреждениях образования Московского района продолжается проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на земле.
Учреждения образования приводят в порядок закрепленные территории.
Каждый вносит посильный вклад в общее дело, не зависимо от возраста. Большое внимание уделяется дворовым и прилегающим территориям. Ведь каждый двор – это маленькое государство, со своими жителя, устоями и традициями.
Лицо дворовой территории – визитная карточка каждого учебного учреждения. В теплые и сухие осенние дни учащиеся со своими педагогами стараются сделать многое. Основная масса работ, конечно же,уделяется уборке листвы. Сажаются деревья и кустарники, меняется почва в цветниках, выкорчевываются сухие деревья, приводятся в порядок ограждения.
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В учреждениях образования Московского района продолжается проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на земле. Учреждения ...
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