Источник материала: Виртуальный Брест

В учреждениях образования Московского района продолжается проходит месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на земле.





Учреждения образования приводят в порядок закрепленные территории.





Каждый вносит посильный вклад в общее дело, не зависимо от возраста. Большое внимание уделяется дворовым и прилегающим территориям. Ведь каждый двор – это маленькое государство, со своими жителя, устоями и традициями.





Лицо дворовой территории – визитная карточка каждого учебного учреждения. В теплые и сухие осенние дни учащиеся со своими педагогами стараются сделать многое. Основная масса работ, конечно же,уделяется уборке листвы. Сажаются деревья и кустарники, меняется почва в цветниках, выкорчевываются сухие деревья, приводятся в порядок ограждения.