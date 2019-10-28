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Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября
29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В соответствии с ростом бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры ряда социальных выплат: в частности, будут пересчитаны пособия при рождении детей. Пособия при рождении детей вырастут в Беларуси с ноября в связи с
С 1 ноября текущего года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время). Новые размеры БПМ будут актуальны до конца января 2020 года. Согласно действующему белорусскому законодательству данную величину пересматривают раз в три месяца.
В соответствии с ростом БПМ изменятся и размеры ряда социальных выплат, зависящих от данной величины: в частности, будут пересчитаны пособия при рождении детей.
© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО
Так, например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится до 2 318,3 рубля. А при рождении второго и последующих станут выплачивать 3 245,6 рубля. Изменятся и некоторые другие пособия:
Также с 1 ноября пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.
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В соответствии с ростом бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры ряда социальных выплат: в частности, будут пересчитаны пособия при рождении детей....
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