Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября

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В соответствии с ростом бюджета прожиточного минимума изменятся и размеры ряда социальных выплат: в частности, будут пересчитаны пособия при рождении детей. Пособия при рождении детей вырастут в Беларуси с ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщает Sputnik.





С 1 ноября текущего года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения будет составлять 231,83 рубля (против 230,91 рубля в настоящее время). Новые размеры БПМ будут актуальны до конца января 2020 года. Согласно действующему белорусскому законодательству данную величину пересматривают раз в три месяца.

В соответствии с ростом БПМ изменятся и размеры ряда социальных выплат, зависящих от данной величины: в частности, будут пересчитаны пособия при рождении детей.





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Так, например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка увеличится до 2 318,3 рубля. А при рождении второго и последующих станут выплачивать 3 245,6 рубля. Изменятся и некоторые другие пособия:

пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности – 231,83 рубля (100% БПМ), единовременное;

пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет – 115,92 рубля (50% БПМ) в месяц;

по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с I и II степенью утраты здоровья – 231,83 рубля (100% БПМ) в месяц;

по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья – 278,2 рубля (120% БПМ) в месяц.

Также с 1 ноября пропорционально росту бюджета прожиточного минимума изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий.