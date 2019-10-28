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Контрабандные сигареты на 1,6 млн долларов нашли поляки в фуре с дверями из Беларуси
29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Польше задержали одну из самых крупных контрабандных партий сигарет. Нелегальный груз был спрятан в фуре, которая везла металлические двери из Беларуси. Об этом сообщает Палата налогового администрирования в Люблине.
Фото: KAS
Контрабандные сигареты обнаружили сотрудники таможни в фуре с металлическими дверями. Они были спрятаны в дверях-пустышках, говорится в сообщении.
Всего таможенники нашли около 450 тысяч пачек на сумму 6,3 млн злотых (1,64 млн долларов).
Фото: KAS
Сигареты, перевозимый груз, а также грузовик задержаны для дальнейшего разбирательства.
Сообщается, что это самая крупная контрабандная партия сигарет, задержанная в этом году в Люблинском воеводстве, и одна из крупнейших в Польше.
По расчетам консалтинговой компании KPMG, ежегодно из Беларуси вывозится для нелегальной продажи 13 млрд сигарет, из них в Россию в 2018 году поступило 8,6 млрд сигарет. По разным оценкам, доля контрабандных сигарет из Беларуси в Евросоюзе занимает 10−15% от всего «серого» объема.
В Европарламенте считают, что возможность вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) следует увязать с решением проблемы контрабанды белорусских сигарет в страны Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал депутат от Демократического союза Хорватии и член парламентского комитета защиты внутреннего рынка и потребителей Томислав Сокол.
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В Польше задержали одну из самых крупных контрабандных партий сигарет. Нелегальный груз был спрятан в фуре, которая везла металлические двери из Беларуси. Об...
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