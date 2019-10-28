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Контрабандные сигареты на 1,6 млн долларов нашли поляки в фуре с дверями из Беларуси

29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Польше задержали одну из самых крупных контрабандных партий сигарет. Нелегальный груз был спрятан в фуре, которая везла металлические двери из Беларуси. Об этом сообщает Палата налогового администрирования в Люблине.

Контрабандные сигареты на 1,6 млн долларов нашли поляки в фуре с дверями из Беларуси

Фото: KAS

Контрабандные сигареты обнаружили сотрудники таможни в фуре с металлическими дверями. Они были спрятаны в дверях-пустышках, говорится в сообщении.

Всего таможенники нашли около 450 тысяч пачек на сумму 6,3 млн злотых (1,64 млн долларов).

Контрабандные сигареты на 1,6 млн долларов нашли поляки в фуре с дверями из Беларуси

Фото: KAS

Сигареты, перевозимый груз, а также грузовик задержаны для дальнейшего разбирательства.

Сообщается, что это самая крупная контрабандная партия сигарет, задержанная в этом году в Люблинском воеводстве, и одна из крупнейших в Польше.

По расчетам консалтинговой компании KPMG, ежегодно из Беларуси вывозится для нелегальной продажи 13 млрд сигарет, из них в Россию в 2018 году поступило 8,6 млрд сигарет. По разным оценкам, доля контрабандных сигарет из Беларуси в Евросоюзе занимает 10−15% от всего «серого» объема.

В Европарламенте считают, что возможность вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО) следует увязать с решением проблемы контрабанды белорусских сигарет в страны Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал депутат от Демократического союза Хорватии и член парламентского комитета защиты внутреннего рынка и потребителей Томислав Сокол.

 
 
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  В Польше задержали одну из самых крупных контрабандных партий сигарет. Нелегальный груз был спрятан в фуре, которая везла металлические двери из Беларуси. Об...
 
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