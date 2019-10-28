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Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке

29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К месячнику по благоустройству присоединился коллектив КУП "Парк культуры и отдыха".

Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке

На территории парка произведена посадка деревьев. Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы. Всего более 80 деревьев. Призываем и Вас уважаемые брестчане внести свою лепту в озеленение нашего города.

Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке
 Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке

Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке

КУМПП " Брестское городское ЖКХ"

 
 
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  К месячнику по благоустройству присоединился коллектив КУП "Парк культуры и отдыха". На территории парка произведена посадка деревьев. Молодые клёны и липы,...
 
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