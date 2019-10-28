 Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке

Источник материала: Виртуальный Брест

К месячнику по благоустройству присоединился коллектив КУП "Парк культуры и отдыха".





На территории парка произведена посадка деревьев. Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы. Всего более 80 деревьев. Призываем и Вас уважаемые брестчане внести свою лепту в озеленение нашего города.











КУМПП " Брестское городское ЖКХ"