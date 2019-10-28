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Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы высадили в брестском парке
29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К месячнику по благоустройству присоединился коллектив КУП "Парк культуры и отдыха".
На территории парка произведена посадка деревьев. Молодые клёны и липы, саженцы дуба и розовой шелковицы. Всего более 80 деревьев. Призываем и Вас уважаемые брестчане внести свою лепту в озеленение нашего города.
КУМПП " Брестское городское ЖКХ"
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