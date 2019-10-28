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Три объекта бывшей военной инфраструктуры проданы с аукциона в Ивацевичском районе

29.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Три труднореализуемых объекта бывшей военной инфраструктуры проданы с аукциона в Ивацевичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Три объекта бывшей военной инфраструктуры проданы с аукциона в Ивацевичском районе

Комплексы хранилищ для техники, расположенные на территории Вольковского сельсовета, ожидали нового владельца пять лет. Общая площадь капстроений составляет почти 28 тыс. кв.м. Впервые они были выставлены на продажу в 2014 году. Стоимость самого крупного комплекса площадью свыше 11 тыс. кв.м по нынешним ценам составляла более Br615 тыс. Со временем она снижалась, пока не достигла одной базовой величины. По этой цене объекты выставлялись восемь раз, пока не были проданы 25 октября единственному участнику торгов.

Новым собственником капитальных строений стала фирма из Барановичей. Частное предприятие взяло на себя обязательства по развитию предпринимательской деятельности на приобретенных объектах недвижимости.

Как отметил председатель комитета "Брестоблимущество" Павел Манько, осенняя серия организованных комитетом тематических аукционов дала определенный результат. Своих покупателей нашли 10 из 57 выставленных лотов. Ассортимент проданных объектов различный: это бани, магазин, здания бывших военных городков и другие.

"Будем искать интересные темы, чтобы завлечь потенциальных покупателей и продолжить тематические аукционы в будущем", - сказал Павел Манько.

Сегодня "Брестоблимущество" проведет последние торги месяца. На продажу выставлено 13 объектов недвижимости, расположенных в Бресте, Барановичах, а также в Брестском, Барановичском, Кобринском, Ляховичском, Ивацевичском и Пружанском районах. Большинство объектов предлагаются с понижением начальной цены продажи на 50% и 80%. Три объекта выставляются впервые, в том числе комплекс зданий и сооружений бывшего военного городка в Пружанском районе.

 
Теги: Брест
 
 
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  Три труднореализуемых объекта бывшей военной инфраструктуры проданы с аукциона в Ивацевичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете...
 
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