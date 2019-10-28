На страже газовой безопасности городокчан

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Водитель автомобиля 4-го разряда Городокского района газоснабжения филиала «Витебское производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» Андрей Щемелёв рассказал нам о своей работе и о том, где в нашем районе используется газ.





Мы застали Андрея Ивановича за работой, он объяснил, что газовая аварийно-выездная бригада только что провела плановую замену плиты в доме по ул. Баграмяна. Мужчина подчеркнул, что работники газовой службы не сидят без дела, пока нет аварий: есть список заявок от населения, которые нужно выполнять.

Андрей Щемелёв родился в литовском г. Укмерге, там же отучился на автослесаря. Отец Андрея Ивановича — белорус, поэтому, когда Советский Союз стал распадаться, мужчина решил переехать с семьёй на свою историческую родину. Здесь в 1990 г. перед армией наш герой получил права. Затем около десяти лет работал водителем автобуса в Городокском государственном аграрно-техническом колледже, около шести лет — водителем в райпо, а с 2014 г. устроился в Городокский РГС филиала ПУ «Витебскоблгаз». Андрей Щемелёв — водитель первого класса (самого высокого квалификационного класса, который даёт возможность управлять механическими транспортными средствами, относящимися к категориям В, С, D и СЕ, - авт.).

В виду специфики Андрей Иванович совмещает обязанности водителя и слесаря. Когда-то наш герой хотел стать дальнобойщиком, но сегодня он признаётся, что не хотел бы надолго уезжать в рейсы и оставлять семью.

Андрей Щемелёв рассказывает, что всего в Городокском районе работают четыре выездные бригады газовой службы, которые работают посменно, и одна подменная бригада. Каждая из них комплектуется из трёх человек: диспетчера, который работает на базе и «выездных» водителя и слесаря. Собеседник отмечает, что газовая аварийная машина всегда должна быть готова к выезду, поэтому, в случае её поломки, бригада временно использует резервную.

Работа с газом требует ответственности и быстроты реакции, ведь в случае аварийной ситуации или утечки в опасности может оказаться большое количество людей. Именно поэтому основными качествами газовика-профессионала Андрей Иванович считает внимательность, исполнительность и скорость принятия решений. Доказательством того, что наш герой обладает вышеназванными чертами, может послужить благодарность Витебскоблгаза, которой в прошлом году отмечена усердная работа Андрея Щемелёва.

— Иногда работу усложняет «человеческий фактор», абоненты бывают разные, и порой с людьми сложно найти общий язык, — рассказывает собеседник. — Хотя, надо отдать должное, с развитием техники и эта проблема решается. Так, например, уже около двух лет мы работаем со звуко- и видеозаписывающими гаджетами, которые в случае возникновения спорных ситуации помогут их разрешить.

Собеседник отмечает, что в его работе особенно остро ощущается технический прогресс, новые приспособления упрощают рабочий процесс. Так, помимо звуко- и видео-регистраторов у работников газовой службы есть специальные планшеты, которые позволяют увидеть, какая «газовая техника» числится за каждым абонентом, специальные приборы, которые определяют утечку газа вблизи соединений, есть устройства замеряющие концентрацию газа и угарного газа в помещении.

Несмотря на занятость на работе, Андрей Щемелёв достиг больших успехов в гиревом спорте, он не первый год является безусловным чемпионом в этой сфере. Одна из последних побед нашего героя — первое место на областной спартакиаде, которая проходила в июне этого года. На соревнованиях мужчина поднял гирю весом в 24 кг 151 раз. Кроме того Андрей Иванович увлекается футболом и рыбалкой.

Юлия РУДЯКОВА.