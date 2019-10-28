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Спорим, такой «Спящей красавицы» вы еще не видели?

29.10.2019 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Волшебная сказка на музыку Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» оживет на льду Дворца спорта 31 января.


Фото предоставлено организаторами

Балет «Спящая красавица» — это яркое театральное шоу с красочными костюмами и отточенной хореографией в исполнении государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Постановка удивляет благодаря уникальной смеси танца, театра и фигурного катания. На сегодняшний день это единственная труппа во всем мире, которая соединила в себе традиции трех классических школ и стоит в одном ряду с Большим и Мариинским театром.

Все актеры — профессиональные фигуристы высочайшего уровня, выполняющие не только традиционные балетные па, но и аксели и тулупы. Постановщиком «Спящей красавицы» выступил главный балетмейстер, заслуженный артист России, бывший солист всемирно известного Мариинского театра — Константин Рассадин.


Фото предоставлено организаторами

Когда: 31 января, 19.00.

Где: Дворец спорта.

Сколько: от 20 до 70 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Волшебная сказка на музыку Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» оживет на льду Дворца спорта 31 января.
 
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