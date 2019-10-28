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С «паровозной» тягой: ателье ABT доработало дизельный кроссовер Audi SQ8
Источник материала: Tut.by
Представленный минувшим летом
Напомним, что заводская версия SQ8 располагает четырехлитровой «восьмеркой» TDI с комбинированным наддувом (пара последовательных турбокомпрессоров и дополнительный электрический нагнетатель) — дизель с отдачей 435 сил и 900 Нм крутящего момента является частью мягкогибридной установки со стартер-генератором с ременным приводом от коленвала. В доработанном специалистами ABT моторе удалось «запрячь» 520 сил и 970 Нм момента.
Официальных динамических характеристик «прокачанного» SQ8 немцы не раскрыли, но если верить изданию Auditography, которому удалось опробовать машину в Австрии, на разгон до 100 км/ч (4,45 секунды с активированной системой Launch Control) кроссовер массой 2440 кг тратит примерно на 0,3 секунды меньше исходной версии, максимальная же скорость, как и раньше, ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
SQ8 в исполнении ABT обзавелся новым аэродинамическим «оперением» с накладками на пороги, сплиттером спереди, диффузором и спойлером сзади, а также расширителями колесных арок и укрупненными выхлопными патрубками. Вдобавок перенастроена подвеска и установлены новые 23-дюймовые колесные диски.
О стоимости комплекта доработок для SQ8 в ABT не обмолвились.
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Немецкое бюро ABT Sportsline оснастило «паркетник» Audi SQ8 форсированным вариантом трехнаддувного дизеля.
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