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С «паровозной» тягой: ателье ABT доработало дизельный кроссовер Audi SQ8

29.10.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представленный минувшим летом Audi SQ8 — один из самых мощных дизельных кроссоверов современности, V8 которого развивает 435 лошадиных сил. Но бюро ABT Sportsline пошло еще дальше, оснастив SQ8 форсированным вариантом трехнаддувного дизеля.


Напомним, что заводская версия SQ8 располагает четырехлитровой «восьмеркой» TDI с комбинированным наддувом (пара последовательных турбокомпрессоров и дополнительный электрический нагнетатель) — дизель с отдачей 435 сил и 900 Нм крутящего момента является частью мягкогибридной установки со стартер-генератором с ременным приводом от коленвала. В доработанном специалистами ABT моторе удалось «запрячь» 520 сил и 970 Нм момента.


Официальных динамических характеристик «прокачанного» SQ8 немцы не раскрыли, но если верить изданию Auditography, которому удалось опробовать машину в Австрии, на разгон до 100 км/ч (4,45 секунды с активированной системой Launch Control) кроссовер массой 2440 кг тратит примерно на 0,3 секунды меньше исходной версии, максимальная же скорость, как и раньше, ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


SQ8 в исполнении ABT обзавелся новым аэродинамическим «оперением» с накладками на пороги, сплиттером спереди, диффузором и спойлером сзади, а также расширителями колесных арок и укрупненными выхлопными патрубками. Вдобавок перенастроена подвеска и установлены новые 23-дюймовые колесные диски.


О стоимости комплекта доработок для SQ8 в ABT не обмолвились.

 
 
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Немецкое бюро ABT Sportsline оснастило «паркетник» Audi SQ8 форсированным вариантом трехнаддувного дизеля.
 
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