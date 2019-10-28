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Генсек НАТО призвал не волноваться по поводу учений у границ Беларуси
29.10.2019 10:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Планируемые учения НАТО у границ Беларуси не должны служить поводом для обеспокоенности у Минска, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.
"НАТО - это оборонительный альянс. Любые страны имеют право тренировать свои войска, это касается и НАТО - мы тренируемся вместе. Мы прозрачны, предсказуемы, когда речь идет о наших учениях", - сказал он, пишет
"Так что оборонительный альянс, тренирующий свои войска, не должен вызывать никакой обеспокоенности у соседей", - отметил генсек НАТО.
Ранее президент Беларуси выражал обеспокоенность предстоящими масштабными учениями НАТО в Польше. Он также заявлял, что ему вместе с президентом России Владимиром Путиным нужно будет решить, как обезопасить себя во время их проведения.
"Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем", - заявил Лукашенко в начале октября на саммите СНГ в Ашхабаде.
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Планируемые учения НАТО у границ Беларуси не должны служить поводом для обеспокоенности у Минска, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.
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