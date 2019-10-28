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Запас хода - до 300 км: Lada Kalina стала «водородным» электромобилем
Источник материала: Tut.by
На прошедшем в Москве форуме «Открытые инновации» представлен экспериментальный образец Lada Kalina, оснащенный блоком водородных топливных элементов.
Созданием водородной Kalina занималась компания «Электротранспортные технологии» при участии Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии при ИПХФ РАН и ООО «ИнЭнерджи», сообщает
На водородный прототип Kalina установили электродвигатель без постоянных магнитов, батарею емкостью 24 кВтч, электрохимический генератор на топливных элементах и водородные баллоны высокого давления (энергоемкость установки — 20 кВтч). Максимальный запас хода — около 300 км. Сообщается, что на опытном образце водородомобиля использованы баллоны относительно небольшого объема, но в перспективе их вместимость планируется увеличить, благодаря чему пробег на одной заправке может увеличиться до 650−800 км.
Разработка машины еще далека от завершения, но, как отметил руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии при ИПХФ РАН Юрий Добровольский, первые электромобили с топливными элементами могут появиться на дорогах примерно через год.
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На прошедшем в Москве форуме «Открытые инновации» представлен экспериментальный образец Lada Kalina, оснащенный блоком водородных топливных элементов.
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