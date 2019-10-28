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Запас хода - до 300 км: Lada Kalina стала «водородным» электромобилем

29.10.2019 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошедшем в Москве форуме «Открытые инновации» представлен экспериментальный образец Lada Kalina, оснащенный блоком водородных топливных элементов.


Созданием водородной Kalina занималась компания «Электротранспортные технологии» при участии Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии при ИПХФ РАН и ООО «ИнЭнерджи», сообщает «Лада Калина Клуб». Сделан опытный образец на основе электромобиля Lada Ellada, который «АвтоВАЗ» представил еще в 2012 году — была выпущена ограниченная партия машин, базой для которых послужил универсал Kalina первого поколения.

На водородный прототип Kalina установили электродвигатель без постоянных магнитов, батарею емкостью 24 кВтч, электрохимический генератор на топливных элементах и водородные баллоны высокого давления (энергоемкость установки — 20 кВтч). Максимальный запас хода — около 300 км. Сообщается, что на опытном образце водородомобиля использованы баллоны относительно небольшого объема, но в перспективе их вместимость планируется увеличить, благодаря чему пробег на одной заправке может увеличиться до 650−800 км.

Разработка машины еще далека от завершения, но, как отметил руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии при ИПХФ РАН Юрий Добровольский, первые электромобили с топливными элементами могут появиться на дорогах примерно через год.

 
 
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На прошедшем в Москве форуме «Открытые инновации» представлен экспериментальный образец Lada Kalina, оснащенный блоком водородных топливных элементов.
 
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