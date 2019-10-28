Под Минском продают агроусадьбу, которая понравилась Лукашенко

Источник материала: Tut.by

На продажу выставили несколько агроусадеб, расположенных близко к Минску. В одной из них пять лет назад побывал президент и остался доволен. Почем можно купить готовый бизнес — читайте в материале REALTY.TUT.BY.



Фото: с личной страницы усадьбы во «ВКонтакте»

Усадьба «Кони-пони»

В 2014 году усадьбу «Кони-пони» в качестве удачного примера агроэкотуризма показали Александру Лукашенко, который посетил Минскую область с рабочим визитом. Объект президенту понравился, в качестве напутствия он посоветовал хозяину купить с десяток коров.



Президент во время визита в усадьбу «Кони-пони». Фото: фрагмент сюжета БЕЛТА

В 2017 году владелец усадьбы Александр Столярский рассказывал TUT.BY, что с момента визита главы государства развитие комплекс продолжилось: достроили баню, купили профессиональную сыроварню и делают твердые и мягкие сыры. «У нас хороший ассортимент, который практически не продаем на сторону — гости все разметают. На выделенной нам земле сделали небольшой зоопарк — там ламы, павлины, страусы, свинки вьетнамские. Надеемся, что благодаря российским инвестициям он получит свое развитие».



Фото: realt.by

Усадьба, напомним, расположена в агрогородке Раков. Площадь участка — 25 соток. На нем расположены центральный дом, сложенный из лиственницы, просторная беседка на 50 человек, крытая беседка.



Фото: realt.by

В доме десять уютных комнат со всем и удобствами (каждая комната оснащена ванной комнатой с душевой кабиной, спальный местом, телевизором, телефоном, кондиционером. Каждая комната уникальна своим интерьером, выполненном в стиле загородной усадьбы). На территории усадьбы находится контактный зоопарк с мини животными (пони, козлята, ягнята и кролики), птичий дворик, а также детская игровая площадка с батутом, горкой и бассейном. Под открытым небом организована экспозиция конного сельхозинвентаря разных эпох, самому старому экспонату более 120 лет, английские плуги, конный двигатель, деревянные бороны, окучники, сани, конные копалки, косилки, ворошили, грабли.

Комплекс продается за 500 тысяч долларов.



Фото: с личной страницы усадьбы во «ВКонтакте»

Усадьба «Новое городище»

Комплекс расположен в пригороде Логойска в 35 км от Минска. Площадь участка — три гектара.



Фото: realt.by

На территории усадьбы расположены семь строений из натурального дерева: два гостевых дома для приема гостей, баня с бассейном и мансардой, две летние кухни. Продают комплекс за 950 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Усадьба в Пережарах

Самое дорогое предложение на рынке — усадебный комплекс в деревне Пережары в 33 километрах от МКАД (Воложинский район). ориентировочная площадь строений — 950 квадратных метров, участка — 10,5 гектаров.



Фото: realt.by

Усадьба состоит из комплекса деревянных домов, беседки, пруда, детской площадки и площадки для активного отдыха. Все постройки имеют ленточный фундамент и монолитный бетон. Отапливаются из местного и печного очага, есть канализация и водопровод. продается комплекс за 4 миллиона долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by