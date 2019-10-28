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Что изменится в Беларуси с 1 ноября?

29.10.2019 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Что изменится в Беларуси с 1 ноября?

Начнутся осенние каникулы
 Заканчивается первая четверть (2 сентября – 31 октября) и начинаются первые каникулы в 2019/2020 учебном году. Осенние каникулы устанавливаются в Беларуси с 1 по 9 ноября включительно. Вторая учебная четверть стартует 11 ноября и продлится до 24 декабря.

Только зимняя солярка

 С 15 октября по 1 декабря «Белоруснефть», согласно планам, наращивает объемы зимнего дизельного топлива. На заправках концерна с 1 ноября будут продавать исключительно «зимнюю солярку» — ДТ-3-К5.

Дополнительные поезда

 С 1 по 10 ноября, на ноябрьские праздники и каникулы, БЖД запускает 50 дополнительных поездов, а также увеличивает частоту их работы. 42 из них — это поезда региональных маршрутов (из Минска в Гомель, Витебск, Могилев, Пинск, а также Могилев-Гомель, Полоцк-Минск). Увеличится количество поездов по международным маршрутам: Минск –Вильнюс — Минск, Гомель — Сновск -Гомель, Минск — Львов — Минск.

Виза в Эстонию

 Белорусам придется платить за долгосрочную визу в Эстонию. Госпошлина, вводимая этой страной с 1 ноября, составит 80 евро.

Перепись – дубль два

 С 1 по 6 ноября переписчики повторно наведаются к белорусам и зададут 10 вопросов (для 10% адресатов). Таким образом будет проверено качество переписи населения.

Электронная система исполнения денежных обязательств

 В ноябре должны протестировать автоматизированную систему исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) с участием банков и органов взыскания. Эта система «займется» сбором данных о должниках, «забывших» своевременно рассчитаться. При этом будут учитываться денежные средства на банковских счетах и электронных кошельках.

По материалам СМИ.  

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Начнутся осенние каникулы  Заканчивается первая четверть (2 сентября – 31 октября) и начинаются первые каникулы в 2019/2020 учебном году. Осенние каникулы...
 
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