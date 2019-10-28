Убийство мужчины в Шумилинском районе: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Герой працы



По данным следствия, вечером 25 октября 2019 года 32-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый. Она также рассказала о месте совершения преступления.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в лесном массиве Шумилинского района было обнаружено тело 37-летнего мужчины без признаков жизни.

По предварительным данным, супруги днем пошли в лес собирать ягоды. Выйдя из леса, к ним подошел их 41-летний знакомый, который ожидал их возле принадлежащего потерпевшему транспортного средства. В ходе возникшей ссоры, мужчина нанес потерпевшему ножевые ранения. Женщина сразу же убежала, а нападавший скрылся.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами, назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан 41–летний мужчина, он скрывался в Городокском районе. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель УСК по Витебской области

Оксана Лазько