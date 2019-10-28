ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Убийство мужчины в Шумилинском районе: возбуждено уголовное дело

29.10.2019 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Герой працы

Убийство мужчины в Шумилинском районе: возбуждено уголовное дело
По данным следствия, вечером 25 октября 2019 года 32-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый. Она также рассказала о месте совершения преступления.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой в лесном массиве Шумилинского района было обнаружено тело 37-летнего мужчины без признаков жизни.

По предварительным данным, супруги днем пошли в лес собирать ягоды. Выйдя из леса, к ним подошел их 41-летний знакомый, который ожидал их возле принадлежащего потерпевшему транспортного средства. В ходе возникшей ссоры, мужчина нанес потерпевшему ножевые ранения. Женщина сразу же убежала, а нападавший скрылся.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами, назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан 41–летний мужчина, он скрывался в Городокском районе. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого и свидетелей, проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель УСК по Витебской области

Оксана Лазько

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, вечером 25 октября 2019 года 32-летняя женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что на ее супруга напал с ножом их общий знакомый. Она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что изменится в Беларуси с 1 ноября?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика