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Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва по Городокскому избирательному округу № 21 Поляковой Ирины Михайловны

29.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

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Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва по Городокскому избирательному округу № 21 Поляковой  Ирины  Михайловны
Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва по Городокскому избирательному округу № 21 Поляковой Ирины Михайловны

Родилась в 1979 году, белоруска. Образование высшее.
В 2002 году окончила Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, в 2007 г. – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Трудовую биографию начала ассистентом кафедры УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины», с 2003 г. работала воспитателем Бабиничского детского сада Витебского района, с 2004 г. по июль 2017 г. – заместитель председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Ольговское».
В июле 2017 года избрана председателем Витебской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Проживаю в деревне Подберезье Витебского района, где с 2013 г. являюсь старейшиной.
Избиралась депутатом Витебского районного Совета депутатов 27 и 28 созывов, Бабиничского сельского Совета депутатов 26, 27, 28 созывов. Являюсь членом республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Замужем. Воспитываю сына и дочь.
Уважаемые избиратели!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за оказанную поддержку при выдвижении меня кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Городокскому избирательному округу № 21.
Моя предвыборная программа заключается в том, чтобы вместе с Вами продолжать работу по устойчивому развитию округа, сохранить и приумножить экономический потенциал региона.
Необходимо создать такие условия, чтобы каждый гражданин мог проявить себя и получить за это достойное вознаграждение, а значит иметь уверенность в завтрашнем дне.
В случае оказания мне доверия и поддержки через законодательную инициативу я буду отстаивать и добиваться:
сохранения суверенитета Республики Беларусь и обеспечения политической, экономической и социальной стабильности страны;
создания условий для достижения демографической безопасности и укрепления института семьи;
предоставления качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, с высоким уровнем оказания первичной медицинской помощи, особенно для жителей села, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения;
повышения качества услуг в жилищно-коммунальной сфере. Особое внимание уделю строительству жилья на селе, проведению капитального ремонта жилищного фонда. Требуют решения вопросы, связанные с водоснабжением, строительством станций обезжелезивания воды;
реализации проектов экономического и социально-культурного развития региона;
развития национальной культуры, сохранения архитектурного наследия. Проведения ремонта и укрепления материально-технической базы учреждений образования, культуры;
привлечения инвестиций и новых технологий в наш округ, стимулирующих рост производительности труда и создание новых рабочих мест;
ремонта дорожного покрытия, уличного освещения;
создания условий для развития спорта и вовлечения населения в занятие физической культурой и спортом;
создания надлежащих и безопасных условий труда для работников трудовых коллективов округа.
Необходимо продолжить работы по благоустройству наших городских поселков: Шумилино, Оболь, Руба, Верховье, Езерище, сельских населенных пунктов и агрогородков: Октябрьская, Пальминка и других.
Оказывать поддержку агропромышленному комплексу, продолжить работу по модернизации сельскохозяйственного производства.
Считаю необходимым принимать самое активное участие в развитии программ, направленных на укрепление семьи и защиты материнства и детства, внедрять действенные меры, направленные на борьбу с алкоголизмом и наркоманией.
Уважаемые избиратели! Заверяю, что ни одно Ваше обращение ко мне не останется без внимания. Наказы, полученные от избирателей, будут стержнем моей работы в Парламенте. Наши совместные реальные дела будут направлены на благо и развитие региона!
Искренне надеюсь на Ваше доверие и поддержку!
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ.
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
С уважением, Ирина Полякова.
Опубликовано в №85 ад 29.10.2019 г.
 
 
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