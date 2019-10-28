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Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Городокскому избирательному округу №21

Лыхолата Максима Александровича

Я родился в г.п. Езерище Городокского района в семье рабочих, в 2009 закончил УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», в 2016 получил специальность «землеустройство». С 2010 года по настоящее время работаю в Городокском районном исполнительном комитете заместителем начальника отдела землеустройства. Женат. Воспитываю сына. Член Коммунистической партии Беларуси.

Уважаемые избиратели!

Первоочередной задачей для меня, как гражданина Республики Беларусь, является решение вопросов, направленных на улучшение качества жизни и социальной защищенности всех слоев населения.

В случае избрания буду выступать за принятие законов, которые позволят ограничить рост цен, улучшить финансовое и экономическое положение промышленных и сельскохозяйственных предприятий. За проведение реформ в сельском хозяйстве для того, чтобы сельский труженик получал за свой тяжелый труд достойную зарплату и достойный уровень жизни. За реальную социальную защиту и уверенность в завтрашнем дне. За развитие малых регионов, городов и сел через развитие малого бизнеса, который необходимо избавить от бюрократического вымогательства и той избыточной опеки, которой он сегодня подвергается. За социальную защиту материнства и детства, образования и культуры. За решение проблем нашего региона.

Основные направления моей предвыборной программы:

* молодежи — качественное образование, трудоустройство;

* пенсионерам — обеспеченная старость;

* квалифицированному специалисту – высокооплачиваемую работу и гарантии трудовых прав;

* строительство доступного жилья;

* благоустройство дворов и улиц;

* реальная поддержка малого и среднего бизнеса, развитие различных форм предпринимательства;

* неприкосновенность частной собственности;

* упрощение налоговой системы и уменьшение ее нагрузки;

* качественная медицина, доступная всем.

В силу своих депутатских полномочий буду делать все для:

– улучшения условий жизни населения, обеспечения достойной заработной платы, пенсий и пособий;

– создания благоприятных условий по привлечению инвестиций, что позволит увеличить количество рабочих мест для трудоустройства населения наших районов;

– решения накопившихся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве (выполнения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, прокладки водопроводных и канализационных сетей, улучшения качества водопроводной питьевой воды);

– увеличения объема жилищного строительства для многодетных и молодых семей и обеспечения снижения ставок по кредитам для строительства;

– выделения жилищных субсидий для социально незащищенных категорий населения;

– улучшения качества бесплатного медицинского обслуживания населения и ликвидации дефицита врачебных кадров в сельских населенных пунктах;

– решения проблем работы общественного транспорта, строительства и ремонта дорог в наших районах;

– развития учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта;

В то же время буду выступать против:

– принятия непродуманных законопроектов, сдерживающих дальнейшее развитие государства и ухудшающих положение граждан.

- повышения цен на товары и услуги без опережающего увеличения заработной платы, пенсий и пособий.

– перехода на платные медицинские услуги в государственных учреждениях здравоохранения.

– коррупции и взяточничества.

– несправедливости по отношению к любому человеку и формального отношения к людским бедам.

В свою очередь, могу обещать, что если вы окажете мне доверие, приложу максимум усилий для решения проблем округа и непосредственно ваших проблем.

Выбор за Вами.

Проголосуйте, как подсказывает Ваше сердце.

М. Лыхолат.

Опубликовано в №85 ад 29.10.2019 г.