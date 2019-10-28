Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Городокскому избирательному округу № 21 Федькова Григория Сергеевича

Источник материала: Герой працы

Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь по Городокскому избирательному округу № 21 члена Либерально-демократической партии Беларуси

Федькова Григория Сергеевича

Уважаемые избиратели, в моей предвыборной программе, которая построена на платформе Либерально-демократической партии Беларуси, Независимость и Суверенитет – это непреходящие ценности народа, достигшего построения собственной государственности.

Мы выступаем за честные выборы, на которых избиратели руководствуются своей совестью, а не установками исполнительной власти на местах в пользу того или иного кандидата. Сильная Беларусь – это страна, которой управляют не чиновники, а государственники, для которых на первом месте стоят приоритеты государства, а не личные меркантильные интересы.

Развитие экономики, а вместе с ней и рост благосостояния народа, во многом зависят от труда высоконравственных, культурных, образованных работников. На уровне государства в этом направлении сделано немало. Однако мне, как профессиональному педагогу с сорокалетним стажем, видится много проблем в системе образования, которые не решаются годами.

В процессе формирования личности на неё оказывают влияние три основных фактора: семья, школа, среда. Нужен закон, ужесточающий ответственность семьи за воспитание своих детей и регулирующий отношения учреждений образования и обучающихся. Каждый субъект образовательного процесса должен чётко знать, в первую очередь, свои обязанности, а затем права.

Современный чиновник является самым плодовитым «сочинителем» всякого рода инструкций и назиданий, зачастую препятствующих решению конкретных дел. Государственные учреждения, в том числе частные, тонут в потоке бумаг. По этой причине учителю нет времени учить, врачу – лечить и так по всем видам хозяйственной и иной деятельности. Нужен закон, регламентирующий объём отчётности и гарантирующий работнику право трудиться, не отвлекаясь на дела, которые не связанны с выполнением его профессиональных обязанностей.

Рыночные отношения, в которые вступила Беларусь, мешают воспитанию настоящего гражданина, патриота своей Родины. Нужен закон, обеспечивающий бесплатное посещение обучающейся молодёжью государственных музеев, картинных галерей, выставок, музыкальных, художественных школ, школ искусств.

Нужно вернуть льготы на проезд студентам вузов, учащимся колледжей и других учебных заведений во время учебного года.

Молодые люди после прохождения воинской службы должны иметь льготы при поступлении на учёбу, заселении в общежития.

Профессиональные союзы должны не только защищать право каждого члена профсоюза на труд, образование, медицинское обслуживание, но и выступать против бездумного за-крытия предприятий и сокращения рабочих мест.

Во многих деревнях на домашнем подворье практически исчезла всякая живность. Многим престарелым жителям деревень тяжело вести домашнее хозяйство. Считаем, что сельхозпредприятия своим работникам обязаны помогать содержать домашнее хозяйство, ухаживать за приусадебными участками, выделять бесплатно одиноким и физически слабым жителям деревень продукты, выращенные на сельхозугодиях.

Мы выступаем за то, чтобы диагностику здоровья сельским жителям и первую медицинскую помощь оказывали выездные бригады медицинских работников.

Многие инвалиды с детства по состоянию здоровья не могут трудиться, живут всю жизнь только на социальную пенсию, а те из них, кто может – не всегда могут устроиться на работу. Государство предпринимает попытки улучшить их экономическое состояние, но натыкается на непонимание работодателей.

Мы выступаем за достойную пенсию инвалидам и людям, достигшим пенсионного возраста.

Мы – за достойную зарплату каждому работающему гражданину Беларуси.

Мы – против начисления пенсий по уравнительному признаку, когда многие люди, добросовестно отработавшие на благо государства всю жизнь, получают пенсию практически равную социальной пенсии.

Опубликовано в №85 ад 29.10.2019 г.