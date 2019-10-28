Максим Витус: Все работают для того, чтобы выполнить поставленные руководством задачи

Героем двенадцатого выпуска журнала "Город над Бугом" стал защитник Максим Витус. В интервью Максим рассказал об изменениях в чемпионате, особенностях тренировок под руководством Марцела Лички, а также о том, чем нравится заниматься помимо футбола.

Из действующих футболистов "Динамо-Брест" ты провел больше всех матчей, тебя по праву можно считать ветераном этой команды. Чувствуешь ли ты этот неофициальный статус?

– То, что я сыграл больше всех игр, я слышал на радио, когда был гостем эфира. Особого значения этому не придаю. Просто статистика. Этот сезон уже третий в составе "Динамо-Брест", поэтому могу поделиться с новичками особенностями «внутренней кухни», помочь им быстрее адаптироваться в коллективе, привыкнуть к обстановке.

Можно ли этот сезон считать самым успешным в твоей карьере?

– Наверное, да. Любому футболисту хочется завоевать как можно больше наград и трофеев за свою профессиональную карьеру. В этом плане я не могу похвастаться какими-то выдающимися достижениями, но для меня очень важна и другая сторона футбольной жизни, например, поездка на Олимпиаду. В те времена я находился в обойме молодежной сборной Беларуси, которая отобралась на Евро, но из-за травмы выпал на

длительный срок. Ребята тогда завоевали путевку на Олимпиаду, выиграв бронзовые медали, а я верил, что при упорной работе смогу восстановиться и вернуться в ростер нашей команды. Так в итоге и произошло: Георгий Кондратьев включил меня вокончательный список игроков для поездки в Лондон. Данный факт не принес мне каких-то наград и трофеев, но я считаю его своей победой.

Команда на данный момент лидирует в чемпионате. В чем главный секрет успеха?

– На это повлияло много факторов: тренерский штаб, коллектив, подбор футболистов, которые уже что-то выигрывали и имеют колоссальный опыт. Все футболисты и тренерский штаб объединены общей целью, к которой мы и идем. Ни у кого из игроков

нет задачи лучше выступить, чтобы переехать в более престижный чемпионат. Здесь и сейчас мы боремся за мечту.





Как тебе тренировочный процесс под руководством Марцела Лички. В чем его отличие от других тренеров, под руководством которых ты играл?

– Марцел очень близок к футболистам. Мне кажется, что мы внутри коллектива комфортно себя чувствуем, потому что у нас отсутствует проблема психологии взаимоотношений “тренер -- игрок”. Когда футболист ощущает постоянное давление, чувствует, как за ним наблюдает тренер и смотрит на все его ошибки, то такой футболист закрепощается, начинает сковываться, старается избегать действий на футбольном поле и в тренировочном процессе, которые могут усложнить ему жизнь. Лучше сыграть проще,

надежнее и не рисковать. У нас такой проблемы нет. При Марцеле этой скованности не возникает, потому что он близок тебе, он твой товарищ, который готов выслушать, поговорить, объяснить и подсказать. Мы не злоупотребляем его доверием, скорее,

наоборот, благодарны ему за право быть собой на футбольном поле. Думаю, это приносит свои плоды. Возможно, в этом выражается его тренерская молодость и со временем он изменится.

Как ты настраиваешься на матчи, есть ли суеверия или ритуалы?

– В день игры не люблю общаться ни с кем. Даже моя жена уже привыкла, она просто уходит в другую комнату. Я в основном отдыхаю, коплю эмоции и энергию на предстоящий матч.

Поговорим о нашем чемпионате. Как изменился чемпионат за последние 10 лет. Чего тебе в нем не хватает?

– Когда я начал выступать в Высшей лиге, то белорусские клубы, в частности БАТЭ, начали успешно выступать в еврокубках. Я раньше не мог представить, что белорусский клуб будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов. Если кто-то делает большой скачок вверх, то за ним стараются следовать и другие команды. Помню, как "Динамо-Брест" делало презентацию формы с участием моделей, ведущих, это был мой первый сезон в клубе. После этого "Неман" Гродно активизировался, они сделали презентацию для болельщиков, хотя раньше никогда этого не делали. Те же "Крумкачы" поднимали планку именно околофутбольной жизни: делали развлекательные программы, компьютерные игры, чтобы болельщику организовать интересный досуг до начала матча. Сейчас Брест шикарно делает все это. Мне очень нравится, что на каждом домашнем матче у нас всегда шикарная атмосфера. Спасибо огромное всем болельщикам за поддержку.

Конечно, есть нюансы. Когда я играл в Хорватии, то постоянно ощущал поддержку отболельщиков, независимо от результатов. Ты можешь играть в команде, которая идет напоследнем месте, ошибаться или выдавать крутые игры. Для них все это второстепенно.Сам факт, что ты футболист и защищаешь цвета клуба, за который играешь -- для них этоважнее всего остального. Думаю, что в Бресте сейчас появляется похожая атмосфера,поддержка со стороны людей просто замечательная.Если говорить о том, чего еще раньше не хватало в футболе, то это инфраструктура,база, поля для тренировок, экипировка . Все это было на низком уровне. Помню, когдаиграл за "МТЗ-РИПО", то основная команда тренировалась на запасном песочном поле.О каком тогда уровне можно говорить, когда игрок основы тренируется на песке, оттачивая на кочках свою технику. Сейчас это в прошлом, конечно. Прогресс все же есть.

Чем планируешь заниматься после окончания карьеры?

– Пока мыслей об этом нет, хочется еще поиграть, потому что чувствую в себе силы. Еслиговорить о будущем, то всегда интересовался компьютерами, IT-технологиями, оченьнравится рисовать, обрабатывать фото и видео. Все то, что сейчас принято называтьграфическим дизайном. Мне интересно это направление. Мой брат работает в IT-сфере,возможно, и я займусь со временем. Но на данный момент это всего лишь то, чем яинтересуюсь в свободное от футбола время.





Блиц-опрос

Каким мобильным приложением ты пользуешься чаще всего?

– Instagram, twitter и twitch.

Самый веселый игрок в команде?

– Саня Нойок.

Ужин дома или в ресторане?

– Дома.

Какой вид спорта нравится кроме футбола?

– Баскетбол, хоккей, теннис, единоборства, много всего.

Любимый город мире?

– Эдинбург.

Самая дорогая вещь для тебя?

– Персональный компьютер.

Лучший левый защитник в мире?

– Марсело.

Давай составим идеального футболиста "Динамо-Брест"

Правая нога?

– Саня Нойок.

Левая нога?

– Паша Савицкий.

Скорость?

– Роман Юзепчук.

Тело?

– Кики.

Голова (мышление)?

– Сергей Кисляк.