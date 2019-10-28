Источник материала: Новости Волковыска

Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по настольному теннису среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе завершились в Могилеве на базе спортивного комплекса «Олимпиец».

В личном первенстве Маргарита Балтушите трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета: в одиночном разряде, а так же в парах с Георгием Кунацом (смешанный разряд) и с Татьяной Чекавой (женский парный разряд, оба Гродно).

Татьяна Чекавая стала третьей в одиночном разряде, волковычанин Михаил Цыгановский занял второе место в одиночном мужском разряде.

Михаил Цыгановский в паре с гродненцем Георгием Кунацом стал вторым в парном мужском разряде, братья Вячеслав и Владимир Белокони (Гродно) в данной дисциплине стали третьими. Еще наш земляк Михаил Цыгановский Михаил в паре с Татьяной Чекавой поднялся на вторую ступень пьедестала почета в смешанном разряде.