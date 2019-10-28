Нашли пенсионера, который пошел в лес за грибами и заблудился

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В тот же вечер были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали милиционеры, пограничники, спасатели и сотрудники лесхоза.

Мужчину искали и на следующий день, но его следов найти не удалось.

28 октября к поискам привлекли вертолет Государственного пограничного комитета. В результате около 15.00 пенсионера нашли в районе бывшего отселенного населенного пункта Дворище, в зоне радиоактивного загрязнения, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.