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Нашли пенсионера, который пошел в лес за грибами и заблудился

29.10.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нашли пенсионера, который пошел в лес за грибами и заблудился
shutterstock.com

В тот же вечер были организованы поисковые мероприятия. В них участвовали милиционеры, пограничники, спасатели и сотрудники лесхоза.

Мужчину искали и на следующий день, но его следов найти не удалось.

28 октября к поискам привлекли вертолет Государственного пограничного комитета. В результате около 15.00 пенсионера нашли в районе бывшего отселенного населенного пункта Дворище, в зоне радиоактивного загрязнения, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчину посадили в служебный автомобиль и отвезли в районную больницу для оказания неотложной медицинской помощи. 

Нашли пенсионера, который пошел в лес за грибами и заблудился
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Теги: Гомель
 
 
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