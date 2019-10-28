ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трагическая ночь. Как сотрудники НКВД расстреляли более ста белорусов

29.10.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Трагическая ночь. Как сотрудники НКВД расстреляли более ста белорусов
За одну ночь Беларусь лишилась более ста известных, влиятельных, умнейших людей. © / Фото из открытых источников

Родные расстрелянных долгое время не знали правды о судьбе своих отцов, мужей, братьев, сыновей.

В ночь с 29 на 30 октября 1937 года по обвинению в участии в «антисоветской объединенной шпионско­террористической национал­фашистской организации» в подвалах минской тюрьмы НКВД расстреляли более 100 представителей интеллектуальной элиты Беларуси ­ писателей, поэтов, ученых, работников образования, государственных деятелей.

Трагическая ночь. Как сотрудники НКВД расстреляли более ста белорусов Правда ли, что Булгакова отравили сотрудники НКВД?

Среди погибших были литераторы Алесь Дудар, Валерий Моряков, Михась Чарот, Изи Харик, Платон Головач, Михась Зарецкий, Янка Неманский, Юлий Таубин, Анатоль Вольный, Хацкель Дунец, Василь Коваль, Тодар Кляшторный, Масей Кульбак, Юрка Лявонный, наркомы просвещения и юстиции БССР Александр Чернушевич и Максим Левков, ректор БГУ Ананий Дьяков.

ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ

Те кровавые события описаны в книге «Только одна ночь» Леонида Морякова ­ племянника одной из невинных жертв безжалостной зачистки, известного белорусского поэта Валерия Морякова. Леонида Владимировича, который издал на собственные деньги десятки томов биографических справочников о жертвах сталинского террора, уже нет с нами. Когда-то он, успешный бизнесмен, оставил все ради того, чтобы докопаться до истины и вернуть истории имена, которые пытались стереть с лица земли. Случайно узнав о трагической судьбе своего дяди, Леонид Моряков занялся кропотливой исследовательской работой и обнаружил, что за одну ночь Беларусь лишилась более ста известных, влиятельных, умнейших людей современности. А буквально за несколько месяцев до этого там же, в «американке» НКВД, были сожжены несколько десятков тысяч рукописей белорусских литераторов ­ Владимира Голубка, Тодара Кляшторного, Янки Неманского, Михася Зарецкого, Бронислава Тарашкевича и других. Многое из этого наследия потеряно безвозвратно.

Трагическая ночь. Как сотрудники НКВД расстреляли более ста белорусов Агент Воскресенская. Как сотрудница НКВД стала детской писательницей

Работая с документами, Моряков нашел сведения о том, что указы о расстреле примерно шестидесяти белорусов были подписаны Сталиным, Кагановичем, Молотовым и Ежовым. А уже местные сотрудники НКВД проявили инициативу и решили повысить план по ликвидации «врагов народа».

Леонид Моряков объяснял, почему было предпринято такое рвение именно в 1937­м – это был юбилейный год, 20­летие Октябрьской революции. Исследователь также обнаружил закономерность, что в преддверии именно этого «красного дня календаря» и еще нескольких важных для страны Советов праздников нквдэшники старались повысить показатели по задержаниям и расстрелам.

В своей книге автор не только рассказывает о жертвах, но и приводит сведения об исполнителях расстрельных приговоров и тех, кто отдавал приказы.

Трагическая ночь. Как сотрудники НКВД расстреляли более ста белорусов
Тодор Кляшторный, расстрелянный в 1937 году в Куропатах. Фото: Фото из открытых источников

 

ПОЛВЕКА НЕПРАВДЫ

Родные расстрелянных долгое время не знали правды о судьбе своих отцов, мужей, братьев, сыновей. Даже во время хрущевской оттепели и реабилитации жертв сталинизма им выдавали справки с выдуманными датами смерти. Обычно указывались 1940­е, видимо, чтобы произвести впечатление, что люди погибли в суровое для страны военное время, которое отличалось огромными потерями.

Лишь в конце 80­х, когда стали приоткрываться архивы органов госбезопасности, исследователи узнали о том, какими масштабными были дела по уничтожению «врагов народа».

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 30 октября 1937 года по обвинению в участии в «антисоветской объединенной шпионско­террористической национал­фашистской организации» в подвалах минской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковысский теннисист Михаил Цыгановский призер Олимпийских дней молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика