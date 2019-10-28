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212-килограммовый боец дебютировал в MMA с нокаута за 20 секунд
Источник материала: Tut.by
Бывший пауэрлифтер и регбист Денис Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах. 31-летний Вильданов, чей вес составляет 212 кг, провел поединок с 29-летним Арнольдом Величко, весящим 146 кг. Для Величко бой также стал дебютным в MMA,
Поединок Вильданова и Величко продлился всего 20 секунд. Вильданов успешно провел джеб, затем прижал соперника и добил его. Бой можно посмотреть ниже с отметки 2.30.
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Бывший пауэрлифтер и регбист Денис Вильданов дебютировал в смешанных единоборствах.
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