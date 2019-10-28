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Девушка сделала селфи с подругой и раскрыла ей страшную тайну
Источник материала: СТВ
Девушка сделала селфи в школе с подругой, после которого она узнала, кто ее настоящая мать.
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После того, как Кэссиди показала фото родителям, они сказали, что Миша была похищена из больницы, когда ей было три дня, а сами девушки являются сестрами.
Миша не знала, что ее воспитывает не настоящая мать. Девушка призналась, что была потрясена этим открытием и добавила, что ее жизнь вышла из-под контроля.
Впервые о том, что в школе есть девочка похожая на нее, Миша узнала от одноклассников. Дети познакомились и стали дружить, несмотря на разницу в возрасте. Девушка признается, что сразу же почувствовала связь с Кэссиди. Они даже в шутку называли себя сестрами, но оказалось, что это была не шутка.
Родители Кэссиди после того, как увидели снимок, попросили узнать, когда у девушки день рождения. Дата совпала, поэтому семья обратилась в полицию со своими подозрениями.
Несколько недель спустя оказалось, что Лавона, которую Миша считала матерью, на самом деле украла ее из больницы. ДНК-тест подтвердил родство с другой семьей.
Женщину арестовали, это очень сильно расстроило Мишу, но еще больше она была опустошена мыслью, что ей солгали.
Полиция считает, что Лавона скрыла выкидыш, симулировала беременность, а затем украла ребенка из больницы, притворяясь, что родила его.
Семья Кэссиди никогда не переставала надеяться, что однажды воссоединится со своей дочерью. Родители даже отмечали ее день рождения каждый год – не зная, что их дочь живет всего в 5 км от них.
Миша встретилась с настоящей семьей, но призналась, что пока ничего не чувствует к своим биологическим родителям.
Лавона предстала перед судом, где заявила, что девочку ей передала женщина на железнодорожном вокзале. Она отрицала, что оделась медсестрой, чтобы попасть в родильное отделение в больнице, где в 1997 года девочку похитили, хотя были заслушаны показания свидетелей. Женщина была осуждена на 10 лет.
Миша сказала, что она была раздавлена случившимся: «Как жить без матери, которая была со мной рядом каждый день?»
Девушка отметила, что она изо всех сил пыталась установить отношения со своей биологической семьей. И даже призналась, что некоторое время злилась на них за то, что они забрали ее мать.
Навещая Лавону в тюрьме, Миша просила ее рассказать правду. Но женщина призналась, что она обязательно однажды узнает ее. Миша регулярно навещает Лавону в тюрьме и ждет ее возвращения.
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Девушка сделала селфи в школе с подругой, после которого она узнала, кто ее настоящая мать. По информации Daily Mail, 21-летняя Миша Соломон из Кейптауна сделала фото с...
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