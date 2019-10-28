ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка сделала селфи с подругой и раскрыла ей страшную тайну

29.10.2019 11:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Девушка сделала селфи в школе с подругой, после которого она узнала, кто ее настоящая мать.

По информации Daily Mail, 21-летняя Миша Соломон из Кейптауна сделала фото с подругой Кэссиди, которая младше ее на три года. Однако девушки выглядели похожими как две капли воды.

После того, как Кэссиди показала фото родителям, они сказали, что Миша была похищена из больницы, когда ей было три дня, а сами девушки являются сестрами.

Девушка сделала селфи с подругой и раскрыла ей страшную тайну
Фото: dailymail.co.uk

Миша не знала, что ее воспитывает не настоящая мать. Девушка призналась, что была потрясена этим открытием и добавила, что ее жизнь вышла из-под контроля.

Впервые о том, что в школе есть девочка похожая на нее, Миша узнала от одноклассников. Дети познакомились и стали дружить, несмотря на разницу в возрасте. Девушка признается, что сразу же почувствовала связь с Кэссиди. Они даже в шутку называли себя сестрами, но оказалось, что это была не шутка.

Родители Кэссиди после того, как увидели снимок, попросили узнать, когда у девушки день рождения. Дата совпала, поэтому семья обратилась в полицию со своими подозрениями.

Несколько недель спустя оказалось, что Лавона, которую Миша считала матерью, на самом деле украла ее из больницы. ДНК-тест подтвердил родство с другой семьей.

Женщину арестовали, это очень сильно расстроило Мишу, но еще больше она была опустошена мыслью, что ей солгали.

Полиция считает, что Лавона скрыла выкидыш, симулировала беременность, а затем украла ребенка из больницы, притворяясь, что родила его.

Семья Кэссиди никогда не переставала надеяться, что однажды воссоединится со своей дочерью. Родители даже отмечали ее день рождения каждый год – не зная, что их дочь живет всего в 5 км от них.

Девушка сделала селфи с подругой и раскрыла ей страшную тайну
Миша с биологической матерью. Фото: dailymail.co.uk

Миша встретилась с настоящей семьей, но призналась, что пока ничего не чувствует к своим биологическим родителям.

Лавона предстала перед судом, где заявила, что девочку ей передала женщина на железнодорожном вокзале. Она отрицала, что оделась медсестрой, чтобы попасть в родильное отделение в больнице, где в 1997 года девочку похитили, хотя были заслушаны показания свидетелей.  Женщина была осуждена на 10 лет.

Миша сказала, что она была раздавлена случившимся: «Как жить без матери, которая была со мной рядом каждый день?»

Девушка отметила, что она изо всех сил пыталась установить отношения со своей биологической семьей. И даже призналась, что некоторое время злилась на них за то, что они забрали ее мать.

Навещая Лавону в тюрьме, Миша просила ее рассказать правду. Но женщина призналась, что она обязательно однажды узнает ее. Миша регулярно навещает Лавону в тюрьме и ждет ее возвращения.  

Женщину постоянно путают с её 24-летней дочерью. Сможете угадать, кто где? (смотрите здесь)  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка сделала селфи в школе с подругой, после которого она узнала, кто ее настоящая мать. По информации Daily Mail, 21-летняя Миша Соломон из Кейптауна сделала фото с...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Полесье начинают собирать клюкву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика