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На Полесье начинают собирать клюкву
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Полесья в эти дни устремляются в лес. В самом разгаре сезон сбора клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для многих это возможность хорошо подзаработать. Урожай «журавин» щедрый настолько, что большая часть идет на экспорт. Полесские дары ценят не только соседние страны, но и вся Европа.
На столы белорусов ягода чаще всего попадет в виде клюквы в сахаре, джемов и соков, чтобы заряда витаминов хватило до следующего сезона.
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Новости Беларуси. Жители Полесья в эти дни устремляются в лес. В самом разгаре сезон сбора клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих это...
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