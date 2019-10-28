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МВФ оценит экономическую ситуацию в Беларуси

29.10.2019 11:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Миссия МВФ начинает работу в Беларуси. Основная тема переговоров – экономическая ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

МВФ оценит экономическую ситуацию в Беларуси

Планируются встречи в правительстве и Национальном банке. Официальный Минск также планирует обсудить с представителями Фонда возможность новой программы сотрудничества. Как ранее заявлял министр финансов, база для переговоров есть. Миссия Международного валютного фонда продлится до 5 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Миссия МВФ начинает работу в Беларуси. Основная тема переговоров – экономическая ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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