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МВФ оценит экономическую ситуацию в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Миссия МВФ начинает работу в Беларуси. Основная тема переговоров – экономическая ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируются встречи в правительстве и Национальном банке. Официальный Минск также планирует обсудить с представителями Фонда возможность новой программы сотрудничества. Как ранее заявлял министр финансов, база для переговоров есть. Миссия Международного валютного фонда продлится до 5 ноября.
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Новости Беларуси. Миссия МВФ начинает работу в Беларуси. Основная тема переговоров – экономическая ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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