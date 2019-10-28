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В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

29.10.2019 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свыше 400 участников не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья примут участие в работе Международного экспортного форума «Беларусь мясная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

29 октября он открывается в Минске, и с каждым годом форум приобретает всё большее значение как бизнес-площадка, где зарождаются деловые контакты. Нынешний год также не станет исключением.

В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

Лидеры белорусского мясного рынка и именитые эксперты форума обсудят глобальные тренды мясной индустрии, её угрозы и возможности.

В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

Впервые на форуме будет работать «Мясная бизнес-лаборатория», которая станет интеграционной площадкой для технологов, маркетологов предприятий и оптовых покупателей. Продлится экспофорум два дня.

В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Свыше 400 участников не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья примут участие в работе Международного экспортного форума...
 
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