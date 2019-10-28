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Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов

29.10.2019 10:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции ввели новую категорию в правила дорожного движения – электросамокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов

Теперь скорость их движения не может превышать 25 километров в час, передвигаться разрешено строго по автомобильным дорогам, категорически запрещена езда с пассажирами, а сам водитель не должен быть младше 12 лет. При этом, как и за рулём автомобиля, нельзя пользоваться телефоном.

Франция ввела правила дорожного движения для электросамокатов

Европейские законодатели подчёркивают, что поддерживают развитие электросамокатов как экологически чистого вида транспорта, однако их неконтролируемое распространение привнесло элемент хаоса в европейские города.

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Новости Франции. Во Франции ввели новую категорию в правила дорожного движения – электросамокаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь скорость...
 
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