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В Шумилинском районе в лесу убили местного жителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Шумилинском районе на мужчину напали в лесу.
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Вечером того же дня женщина рассказала правоохранителям о случившемся. Следователи осмотрели место происшествия, где было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, изъяли вещественные доказательства, назначили специалистам ГКСЭ ряд экспертиз.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, который скрывался в Городокском районе. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Новости Беларуси. В Шумилинском районе на мужчину напали в лесу.
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