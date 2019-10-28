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В Шумилинском районе в лесу убили местного жителя

29.10.2019 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Шумилинском районе на мужчину напали в лесу.   

По информации УСК по Витебской области, 25 октября 32-летняя женщина и ее 37-летний муж отправились в лес собирать ягоды. Когда супруги вышли к своему автомобилю, к ним подошел их 41-летний знакомый, который ожидал их. Он во время ссоры нанес несколько ножевых ранений мужчине. Его жена смогла убежать, а нападавший поспешил скрыться.    

В Шумилинском районе в лесу убили местного жителя
Фото: СК Беларуси 

Вечером того же дня женщина рассказала правоохранителям о случившемся. Следователи осмотрели место происшествия, где было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, изъяли вещественные доказательства, назначили специалистам ГКСЭ ряд экспертиз. 

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина, который скрывался в Городокском районе. Устанавливаются обстоятельства происшествия. 

Недавно в Глусском районе пенсионерку задушили племянники. Они присвоили 375 рублей (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Шумилинском районе на мужчину напали в лесу.   
 
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