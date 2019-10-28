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Белгазпромбанк установил банкоматы, в которые не надо вставлять карточку
Источник материала: Myfin
Воспользоваться этой функцией смогут держатели банковских платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками.
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фото: Белгазпромбанк Воспользоваться этой функцией смогут держатели банковских платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и...
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