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Беларусь будет догонять Польшу по уровню жизни примерно 246 лет

29.10.2019 10:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусь будет догонять Польшу по уровню жизни примерно 246 лет
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что позволит расти экономике активней, обсудили эксперты на семинаре «От стабильности к экономическому росту: перспективы Беларуси», пишет «Завтра твоей страны».

Как не застрять в стагнации?

Самыми успешными в этом плане для Беларуси были 2003-2008 годы, когда потенциальный рост увеличивался. Но с 2008 до 2013 он замедлился. А в последние годы практически заморозился, рассказал старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук. Средний рост, который экономика может генерировать в ее нынешнем состоянии и при отсутствии внешних рисков – это 2%.

 
 
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Что позволит расти экономике активней, обсудили эксперты на семинаре «От стабильности к...
 
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