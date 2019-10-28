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Инновационный шторм надвигается на Минск

29.10.2019 10:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Инновационный шторм надвигается на Минск

Что будет?

В течение 7 часов, более девяти спикеров простыми словами расскажут про генетику, технологии Big Data и VR, обучение будущего, питание, медицину. А еще обсудят то, как сильно технологии смогут изменить наш мир в скором времени. 

Также организаторы готовят для вас VR-аттракционы, шоу-программу, инновационные фотозоны, много классного общения и подарки.

 
Теги: Минск
 
 
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Инновационный шторм надвигается на Минск Что будет? В течение 7 часов, более девяти спикеров простыми словами расскажут про генетику, технологии Big Data и...
 
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