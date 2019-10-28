Нефть для беларусских НПЗ в следующем году подорожает на 17,7 доллара за тонну

Источник материала: Ежедневник





Такую сумму назвала заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

«В следующем году пройдет очередной этап налогового маневра в России, прогноз рассчитывается при котировке 60 долларов за один баррель нефти. Если эта цифра не изменится, цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за одну тонну», – сказала в интервью «Беларусь Сегодня» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

Он добавила, что это один из основных рисков для сохранения конкурентоспособности наших производителей.

Кроме этого, коснувшись темы последствий для Беларуси от налогового маневра, Светлана Гурина заметила, что для белорусской экономики за 9 месяцев этого года последствия уже составили около 250 миллионов долларов.