24 октября на должность директора коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой» назначен Анатолий Михайлович ЖУРАВСКИЙ.
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Стало известно, кто назначен на должность директора коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой»
29.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Стало известно, кто назначен на должность директора коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой»
24 октября на должность директора коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Несвижский зеленстрой» назначен Анатолий Михайлович ЖУРАВСКИЙ.
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