Селена Гомес рассказала о «токсичных отношениях» с Джастином Бибером

Источник материала: Tut.by

После долгого перерыва Селена Гомес вернулась в шоу-бизнес, и теперь ее имя не сходит с первых полос благодаря новым проектам и песням. А недавно 27-летнюю певицу заметили в Нью-Йорке, где она провела несколько встреч, где в том числе еще раз вспомнила о своих отношениях с Джастином Бибером, пишет spletnik.ru.





Девушка рассказала, что больше не хочет токсичных отношений. Именно такие у нее были с Бибером:

— Когда это твоя первая любовь и многое в жизни вообще впервые, отношения могут быть немного токсичными. У вас появляется созависимость, а ты думаешь, что это любовь. Ты привыкаешь, что у вас то страсть, то разочарования, то ссоры, и думаешь, что это и есть любовь. И я долго верила в это.

Сейчас я хочу настоящих отношений. Чтобы они не были созависимыми, сложными, с проблемами в общении. Когда ты становишься старше, ты уже понимаешь, кто тебе подходит, и ты находишь таких людей, которые с тобой на одной волне, — рассказала Селена в интервью, подчеркнув, что она уже два года совершенно одна.

Напомним, что Гомез встречалась с Джастином с 2010 года. Они то сходились, то расходились, пока окончательно не разбежались два года назад. Вскоре после этого Бибер возобновил роман с другой своей бывшей девушкой — Хейли Болдуин, на которой впоследствии и женился. Селена тяжело переживала этот период, но сейчас говорит, что все в прошлом, и просит не сталкивать их с Хейли лбами.