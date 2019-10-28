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В Минске станет немного больше Магии Apple : открывается новый i-Store

29.10.2019 10:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Минске станет немного больше Магии Apple : открывается новый i-Store
фото: i-Store

1 ноября, в день открытия, состоится торжественный сброс занавеса в 13.00. Гостей встретит ведущий Андрей Бонд и масса развлечений - интерактивная зона с мастер-классами по рисованию на iPad и фотографии на iPhone, фотозона, диджейские сеты и битбокс.

Кроме того, новый магазин i-Store в первые дни своей работы, с 1 по 3 ноября, порадует  покупателей уникальным предложением на технику Apple - MacBook Air, iPad и AirPods по супер ценам! Для тех, кто гарантированно хочет совершить выгодную покупку предусмотрена возможность оформить предварительный заказ c 28 по 31 октября на сайте i-store.by. Забрать свои покупки можно будет в новом магазине i-Store а ТРЦ Dana Mall, 1 ноября, с 13.00 по 22.00.

 
 
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фото: i-Store 1 ноября, в день открытия, состоится торжественный сброс занавеса в 13.00. Гостей встретит ведущий Андрей Бонд и масса развлечений - интерактивная...
 
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