Законы Интернета. Могут ли посадить в тюрьму за «лайк»?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» побеседовал с помощником юриста ООО «Арцингер и партнеры» Станиславом КОВАЛЁВЫМ и задал волнующие белорусских интернет-пользователей вопросы.

- Чего нельзя «лайкать», «репостить», сохранять на страницу в соцсети и почему?

- С точки зрения закона нет разницы между «лайком» и «репостом». Оба приравниваются к распространению информации. Нельзя распространять следующее:

1. Информацию о частной жизни человека и его персональные данные. Если распространение сведений, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия повлекло причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, то это является составом уголовного преступления, согласно ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее - УК).

2. Пропаганду насилия и жестокости. За такое распространение ответственность предусматривает ст. 17.8 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП).

3. Нацистскую символику - флаг, гимн, эмблему, вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак Национал-социалистической рабочей партии Германии или их копии, согласно части 1 примечания к ст. 17.10 КоАП.

4. Информацию, содержащую порнографические материалы и/или эротику. К такой информации относятся изображения, кино-, видеофильмы или сцены порнографического содержания, иные предметы порнографического характера. За распространение порнографических материалов с использованием Интернета лицом, достигшим 18 лет, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет, согласно ст. 343 УК.

Ответственность за содержание информации, размещаемой в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие эту информацию, и владельцы информационных интернет-ресурсов. При размещении в группе ВКонтакте фрагмента порнографического материала ответственность несет не только разместившее его лицо, но и владелец самой группы.

- Если я сфотографирую человека на улице, могу ли я использовать его фото в социальных сетях?

- Образ человека - это не объект авторского/смежного права. Гражданин не создавал свое лицо, свой внешний вид как таковой, поэтому его образ не является объектом интеллектуальной собственности. Право на собственное изображение (образ) относят к нематериальному благу гражданина, как указано в п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК).

В белорусском законодательстве нет прямого запрета на использование образа человека, за исключением использования его в рекламе, но в то же время закон позволяет защитить свое нематериальное благо и потребовать компенсации морального вреда.

В данном случае интересен подход, принятый в России. Согласно ст. 1521 ГК РФ использование изображения гражданина допускается только с личного согласия. После смерти изображение гражданина может использоваться только с согласия его детей и супруга, а при их отсутствии - с согласия его родителей.

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Аналогичной нормы в белорусском законодательстве нет. Конституционный Суд Республики Беларусь согласно решению 30 октября 2018 г. №Р-1145/2018 признал целесообразным внести изменения в ГК РБ в целях защиты граждан от незаконного вмешательства в их личную жизнь. Пока что изменения не вносились, их стоит только ожидать.

Конституционный Суд отмечает, что право на изображение гражданина как личное неимущественное право, являющееся нематериальным благом, должно быть обеспечено законными способами его осуществления и защиты. В случае посягательства на указанное благо, в том числе путем обнародования и распространения изображения гражданина без его согласия, гражданин может прибегнуть к разрешенным законом способам защиты. Они указаны в статье 11 ГК. Можно потребовать снять изображение с витрины или плаката, изъять тираж газеты или журнала, удалить из Интернета, а также требовать компенсации морального вреда.

Если образ гражданина использован в рекламе, то это является прямым нарушением п. 9 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007 г. №225-З (ред. от 17.07.2017 г.) «О рекламе», т. к. в рекламе не допускается использование образов граждан Республики Беларусь без их согласия или согласия их законных представителей. За нарушение предусмотрена ответственность в п. 12.15 КоАП. Лицу, чье изображение использовано в рекламе, можно воспользоваться способами защиты, указанными в ст. 11 ГК.

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- Правомерно ли использовать фотографию человека, находящуюся в открытом доступе, без его согласия, чтобы сделать мем (смешную картинку) и разместить в соцсети?

- Нет, без согласия человека использовать фото нельзя. А если оно получено, получившийся мем не должен оскорблять или унижать человека. Право на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации предусмотрено ст. 18 ГК и Постановлением Пленума Верховного Суда от 23.12.1999 г. №15.

Реализовать такое право можно при следующих условиях:

1) сведения должны быть распространены;

2) распространенные сведения должны быть порочащими, то есть носящими предосудительный характер;

3) распространенные сведения должны не соответствовать действительности. Это значит, что такие сведения должны быть ложными.

Согласно п. 5 ст. 153 ГК гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

Кроме того, существуют такие понятия, как клевета и оскорбление. Клевета подразумевает под собой распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений. Оскорбление - это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Рассмотрение судом уголовного дела о клевете или оскорблении не лишает вас права подать иск в суд о защите чести, достоинства или деловой репутации, согласно п. 2 Постановления №15.

- Если ремесленник хочет продавать изделия с помощью Интернета, стоит ли ему сначала открыть ИП?

- Регистрировать ИП ремесленнику для продажи товаров через Интернет нет необходимости. Согласно п. 1.5 Указа Президента РБ от 09.10.2017 г. №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность, вправе реализовывать изготовленные ими товары на торговых местах на рынках или в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах, с применением рекламы в глобальной компьютерной сети Интернет, путем пересылки почтовым отправлением.

В случае если продавцом является физическое лицо, реализующее товары в рамках ремесленной деятельности посредством рекламы, в его информационном источнике должны быть указаны: