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Курсы валют и криптовалют на сегодня

29.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль девальвируется сразу ко всем валютам в начале торгов. Биткойн +46.32.

Курс доллара поднялся ещё на 0,0047 BYN до 2,0518 BYN/USD. Американец укрепляется уже пятый раз подряд. За это время его курс поднялся до максимума за 15 дней, но это всё равно на 0,0244 BYN меньше, чем было в начале октября.

Курс евро вырос на 0,0049 BYN до 2,2749 BYN/EUR. Европейская валюта с начала месяца подорожала всего на 0,0055 BYN.

Курс российского рубля подрос на 0,0030 рубля до 3,2100 BYN/100 RUB — максимума за 29 дней. В октябре курс рубля РФ выше ещё не поднимался.

Bitcoin − 9424.32$ (+46.32);

Bitcоin Cash/ВСС – 285.64$ (+24.19);

Litecoin − 59.96$ (+1.36);

Еthеreum − 185.76$ (+3.37);

ZCаsh − 38.98$ (-0.76);

DigitalCash − 74.12$ (+1.41);

Monero − 61.9$ (+2.51).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль девальвируется сразу ко всем валютам в начале торгов. Биткойн +46.32.
 
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