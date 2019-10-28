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Очень неадекватную девушку, пытающуюся скрыться с места ДТП, сняли на видео в США
Источник материала: Tut.by
В штате Калифорния на видео сняли панические попытки девушки-водителя скрыться с места ДТП, во время которых она повредила не только чужую, но и свою машину. У девушки, очевидно, были веские причины для такого поведения: как позже выяснилось, номера на ее автомобиле были украдены. Очевидец выложил видео инцидента в Сеть.
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Очевидец выложил видео инцидента в Сеть.
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