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В Гомеле хулиганы разрисовали краской из баллончика припаркованную у подъезда Audi
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в микрорайоне Шведская горка неизвестные испортили дорогое авто, разрисовав его краской из баллончика.
Владелица Audi Наталья разместила фото на своей странице в Инстаграм.
Известно, что девушка уже обратилась с заявлением в милицию, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
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Владелица авто уже обратилась с заявлением в милицию.
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