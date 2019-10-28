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В Гомеле хулиганы разрисовали краской из баллончика припаркованную у подъезда Audi

29.10.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в микрорайоне Шведская горка неизвестные испортили дорогое авто, разрисовав его краской из баллончика.


Фото: instagram.com/zagorskaianata24

Владелица Audi Наталья разместила фото на своей странице в Инстаграм.

Известно, что девушка уже обратилась с заявлением в милицию, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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