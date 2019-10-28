В Гомеле хулиганы разрисовали краской из баллончика припаркованную у подъезда Audi

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в микрорайоне Шведская горка неизвестные испортили дорогое авто, разрисовав его краской из баллончика.



Фото: instagram.com/zagorskaianata24

Владелица Audi Наталья разместила фото на своей странице в Инстаграм.

Известно, что девушка уже обратилась с заявлением в милицию, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.