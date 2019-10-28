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Создатели «Игры престолов» признались в своей некомпетентности
Источник материала: Tut.by
Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу. Об этом
Оба автора отметили, что допускали серьезные ошибки при написании сценария, подборе актеров. Бениофф и Уайс признались, что, когда брались за работу над «Игрой престолов» не имели ни малейшего представления о том, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал, и не знали, как работать с дизайнерами костюмов. Шоураннеры подчеркнули, что не понимали до конца мотивацию персонажей сериала, предоставляя актерам свободу в создании образов.
Уайсс назвал их работу «опытом учебы в очень дорогой кинематографической школе». Поскольку пилотная серия была провальной, их сильно удивило то, что компания HBO разрешила им продолжить работу над шоу.
— Я не знаю, как Джордж Мартин (автор цикла книг «Песнь Льда и Пламени», — Прим. ред.) доверил нам работу всей своей жизни, — сказал Бениофф.
Ранее создатели «Игры Престолов» избегали ситуаций, когда им пришлось бы отвечать на претензии фанатов.
Также стало известно, что Бениофф и Уайсс из-за слишком плотного графика
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Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать...
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