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Создатели «Игры престолов» признались в своей некомпетентности

29.10.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу. Об этом со ссылкой на Vanity Fair сообщают РИА «Новости».


Кадр из «Игры Престолов». Снимок использован в качестве иллюстрации

Оба автора отметили, что допускали серьезные ошибки при написании сценария, подборе актеров. Бениофф и Уайс признались, что, когда брались за работу над «Игрой престолов» не имели ни малейшего представления о том, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал, и не знали, как работать с дизайнерами костюмов. Шоураннеры подчеркнули, что не понимали до конца мотивацию персонажей сериала, предоставляя актерам свободу в создании образов.

Уайсс назвал их работу «опытом учебы в очень дорогой кинематографической школе». Поскольку пилотная серия была провальной, их сильно удивило то, что компания HBO разрешила им продолжить работу над шоу.

— Я не знаю, как Джордж Мартин (автор цикла книг «Песнь Льда и Пламени», — Прим. ред.) доверил нам работу всей своей жизни, — сказал Бениофф.

Ранее создатели «Игры Престолов» избегали ситуаций, когда им пришлось бы отвечать на претензии фанатов.

Также стало известно, что Бениофф и Уайсс из-за слишком плотного графика отказались работать над началом новой трилогии «Звездных войн», которую Disney планирует запустить в 2022 году.

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Теги: Минск
 
 
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Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать...
 
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