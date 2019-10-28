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Дима Билан рассказал, как Алла Пугачева приехала к нему с «огромной пачкой денег»
Источник материала: Tut.by
Певец Дима Билан выразил свое восхищение 70-летней Аллой Пугачевой. Ему нравится не только музыка Аллы, но и ее человеческие качества,
Музыкант
Билан отметил, что певица смогла стать звездой для нескольких поколений поклонников. Артист уважает тех людей, кто смог сделать лучше его самого.
Исполнитель рассказал, как однажды Алла Борисовна поддержала его. Когда дом певца ограбили, Пугачева предложила ему крупную сумму.
«Я приехал к ней на встречу, мы пообщались. И я был удивлен: она предложила мне финансовую помощь, приехала с огромной пачкой денег. Но я не мог себе позволить взять их, хотя я понимал этот светлый порыв с ее стороны. И такие вещи остаются в памяти. Ты понимаешь, что в такие моменты не одинок», —
Напомним, недавно Дима Билан попал в скандал с
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После того, как ограбили его дом.
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