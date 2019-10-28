Ограничения по штрафам и запрет на комиссии. Нацбанк рассказал о новых правилах выдачи микрозаймов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси власти вводят изменения по рынку микрозаймов. На прошлой неделе Александр Лукашенко подписал указ «О предоставлении и привлечении займов», который вводит некоторые ограничения для микрофинансовых организаций. Документ вступит в силу 27 апреля 2020 года. В частности, размеры пеней и штрафов по микрозаймам ограничат, а введение каких-либо комиссий и навязывание дополнительных услуг — запретят.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После вступления указа в силу он будет распространяться не только на новые договоры микрофинансирования, но и на действующие. У микрофинансовых организаций будет еще два месяца на то, чтобы привести договоры в соответствие с новыми требованиями.

Представители Нацбанка рассказали, что новый указ меняет на рынке микрофинансирования.

Комиссии и дополнительные платежи запретят

В новом указе четко прописан тот объем обязательств, которые будут у заемщиков перед микрофинансовыми организациями.

— Если человек взял деньги взаймы, он должен вернуть основную сумму, начисленные проценты и, если есть просрочка, могут быть штраф, пеня, неустойка. Иных дополнительных платежей, комиссий, повышенных процентов быть не может, — подчеркивает Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка.

Появятся ограничения не только по ставкам, но и по пеням и штрафам

Еще в начале прошлого года Нацбанк установил максимальные ставки по микрозаймам: для фондов — ставка рефинансирования (сейчас это 9,5%), для потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи — две ставки рефинансирования (19%). Теперь в размерах выплат появятся новые ограничения.

— Если срок займа будет длинным, будут постоянные пролонгации, на этот случай указом предусмотрены общие ограничения объема процентов, которые могут быть начислены за весь период пользования займом. Указом установлено, что за весь срок пользования займом сумма процентов не может превысить двукратный размер суммы займа, — рассказывает Дмитрий Набздоров. — Также ограничен и размер штрафов, пеней, неустоек. Их совокупный размер за весь период пользования займом независимо от того, какие нарушения допустил заемщик, не могут превысить половину предоставленного займа. Это соответствует передовому международному опыту, в том числе и стран-соседей.

От дополнительных услуг можно будет отказаться (но при этом ставка по займу может вырасти)

Представитель Нацбанка также отмечает, что раньше «отдельные организации пытались нарастить свою доходность путем навязывания дополнительных сервисов и услуг». Это мог быть, например, платный договор поручительства или платное рассмотрение заявки. Новый указ такую практику запретит.

— В указе предусмотрено право заемщика отказаться от подписания любого второго договора с микрофинансовой организацией либо иного договора с третьим лицом, если этот договор обусловливает выдачу займа. В этом случае микрофинансовая организация обязана все равно предложить клиенту заем на такой же срок в такой же сумме, но размер процентов может быть иным, например, несколько дороже. Но не выше тех которые установлены Нацбанком — ставка рефинансирования, две ставки рефинансирования, — поясняет Дмитрий Набздоров.

Займы под видом лизинга сильно ограничат

Еще один вид займов, который урегулирует документ, — это так называемый возвратный лизинг.

— Некоторые компании предлагают такой продукт: вам нужен заем, вы идете мимо вывески «даем взаймы», а на самом деле под этой вывеской скрывается лизинговая компания, которая к классическому лизингу имеет мало отношения, — рассказывает Дмитрий Набздоров. — У вас формально покупают ваш телефон и отдают вам его обратно в пользование по договору лизинга. Результат этой сделки: у вас на руках деньги — ваш заем, а также телефон, за пользование которым вы должны платить, он теперь не ваш. Граждане, подписывая такой договор, не всегда осознают последствия. Телефон принадлежит лизинговой компании, и в случае неуплаты его могут забрать. Размеры штрафный санкций у некоторых компаний, на наш взгляд, устанавливались в завышенном размере. При этом все меры по защите прав потребителей микрофинансирования к договорам лизинга формально отношения не имеют.

Чтобы не допустить таких ситуаций, указ ограничивает перечень предметов лизинга. Он будет возможен только в отношении регистрируемого имущества — например, машины или недвижимости.

— В этом случае нужны дополнительные действия физлица. Если человек приедет в ГАИ перерегистрировать автомобиль, он точно поймет, что он продает автомобиль, а не продает деньги взаймы под залог, — комментирует Дмитрий Набздоров.

Фонды больше не смогут выдавать микрозаймы

— В международной практике фонды привлекают фондирование от международных организаций и фактически предоставляют деньги на развитие регионов, каких-то видов выпуска сельскохозяственной продукции, закупку техники для малого и среднего бизнеса по ставкам рыночным либо ниже рыночных. Но, к сожалению, фонды, заявляя основным видом своей деятельности поддержку культурных ценностей либо повышение финансовой грамотности населения, пытались заниматься коммерческим микрофинансированием по завышенным ставкам. Ввиду этого было принято решение, что некоммерческое микрофинансирование будет представлено исключительно таким видом организаций, как потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи, — говорит Дмитрий Набздоров.

В рекламе микрозаймов появится ссылка на законы

— Любое лицо, которое будет рекламировать предоставление денег взаймы, обязано будет указать в рекламе ссылку на нормативно-правовой акт, в соответствии с которым эти деньги предоставляются, — поясняет Дмитрий Набздоров. — Микрофинансовые организации будут ссылаться на указ, а те лица, которые не являются микрофинансовыми организациями, в соответствии с указом смогут предоставлять займы на нерегулярной основе — не более двух в месяц. Об этом они должны будут сделать оговорку, чтобы потребитель знал, насколько будут защищены его права.

Так что, объявления «деньги в долг» со столбов и остановок теперь исчезнут?

Не обязательно.

— Эти субъекты, как правило, не являются микрофинансовыми организациями, это частные лица либо индивидуальные предприниматели. Подсчитать их количество мы затрудняемся, поскольку они не включались в наш реестр. Но мы не оставляем без внимания такие объявления и направляем в соответствующее министерство информацию с тем, чтобы эту незаконную рекламную деятельность прекратить, — поясняет Александр Дедков, начальник управления методологии небанковских операций Нацбанка.

Новый указ вряд ли сможет отпугнуть таких займодателей, но Нацбанк будет стараться их контролировать.

— Мы уверены, что будут попытки придумать некий гражданско-правовой договор, сделку, совокупность сделок, которая будет пытаться обойти указ. Но мы будем за этим следить и пресекать, если вдруг у кого-то получится это сделать. Законодательство не стоит на месте, и люди, которые пытаются дать деньги взаймы под завышенную ставку, пока есть спрос, будут пытаться это сделать, — добавляет Дмитрий Набздоров.