|
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
29.10.2019 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов, пишет
Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора провели исследование с участием 34 человек, в рамках которого взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с высоким (более 82,9 миллиграмма) и низким потреблением кофеина.
Выяснилось, что у первой группы имеется больше "хороших" противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.
Как отмечает исследователи, такой состав и структура микробиоты кишечника играет важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)