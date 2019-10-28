ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

29.10.2019 11:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Ученые открыли новое полезное свойство кофе

Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов, пишет РИА Новости.

Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора провели исследование с участием 34 человек, в рамках которого взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с высоким (более 82,9 миллиграмма) и низким потреблением кофеина.

Выяснилось, что у первой группы имеется больше "хороших" противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.

Как отмечает исследователи, такой состав и структура микробиоты кишечника играет важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два гамельчукі залезлі на міліцэйскую машыну, каб сфатаграфавацца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.10.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика