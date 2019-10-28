Назван регион Беларуси с самым низким уровнем преступности

Источник материала: Кобринский вестник





За девять месяцев текущего года на Брестчине зафиксировали изменения в статистических данных по количеству зарегистрированных преступлений.

Как сообщили в региональной прокуратуре, за указанный период времени показатель снизился на 0,3%.

С января по сентябрь коэффициент преступности в области в расчете на 10 000 человек составил 53,1. Это самый низкий уровень в республике, – отметили на заседании коллегии прокуратуры Брестской области

Что касается изменений, то на 17% стали меньше совершать преступления подростки, на 2% – ранее судимые граждане, на 0,3% – безработные.

Кроме того, на 11% снизилось количество противозаконных действий в общественных местах и на 7% – в семьях.

Однако на четверть увеличилось количество особо тяжких преступлений. Правоохранители эту тенденцию объясняют участившимися случаями незаконного сбыта наркотиков.

Также в области возросло число пострадавших от преступных посягательств. Наибольший рост зафиксирован в Ляховичском (+20%), Ивановском (+14%) и Ганцевичском (+13%) районах.

Стало больше в регионе и несчастных случаев на рабочих местах с тяжелым исходом – с 68 до 86 или плюс 26%.

В связи с этим прокурор Брестской области Виктор Климов потребовал от территориальных прокуроров «более принципиально реагировать на любые нарушения законности и ужесточить спрос с контролирующих органов».

Также злободневной проблемой названо нарушение закона о государственных закупках товаров (работ или услуг).

Источник: Белновости

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