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«Папа-школа» работает в Кобрине!

29.10.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

          Впервые с 25 сентября по 27 октября на базе государственного учреждения «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения» стартовала инновационная форма работы с отцами «Папа-школа», направленная на усиление роли отца в воспитании детей и заботе о них с целью укрепления семейных связей и института семьи.

      «Папа-школа» – это цикл занятий для пап, на которых обсуждаются самые актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются современные отцы.  Программа состоит из 5 занятий, посвященных вопросам ответственного отцовства.

       Папы получили важные для них знания и поделились собственным опытом по вопросам воспитания ребенка, заботе о его здоровье, об этапах развития детей и особенностях поведения в разном возрасте. Также на занятиях папы анализировали причины возникающих трудностей во взаимоотношениях с детьми и находили наиболее эффективные пути для их преодоления.

            В завершении занятий в «Папа-школе» был организован грандиозный семейный праздник на базе кинотеатра «Радуга», где папы пришли со своими детьми и женами. Самым активным отцам были вручены дипломы о прохождении курса «Папа-школа», далее всех ожидала зажигательная развлекательная программа от ведущей детских праздников Яны Ревы и просмотра семейного мультфильма «Три богатыря».

         Счастливые дети и довольные родители уходили с мероприятия с прекрасным настроением и воздушными шариками, безвозмездно предоставленными магазином «Затея». Мы благодарим всех пап за активное участие и желаем успехов в воспитании детей.

«Папа-школа» работает в Кобрине!


«Папа-школа» работает в Кобрине!


«Папа-школа» работает в Кобрине!


«Папа-школа» работает в Кобрине!

     Записаться на следующий цикл занятий «Папа-школа» можно по телефонам: 48-0-56, 8 (029) 220-48-35. Приглашаем всех желающих!

Юлия Гейст, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Кобринского ТЦСОН

 

 

 
 
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«Папа-школа» работает в Кобрине!
 
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