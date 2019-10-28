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Стивен Сигал обзавелся домом на Рублевке. Он купил особняк у российского чиновника

29.10.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оказывается, американский актер Стивен Сигал не только забронировал этаж в Маяке Минска, но и обзавелся домом на Рублевке под Москвой. Особняк оценивается в 1,2−1,5 млн долларов, пишет издание Baza.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В июле 2018 года Сигал стал обладателем особняка площадью 433 «квадрата» и бани в 129 «квадратов» в селе Усово Одинцовского района Московской области.

Это элитный район, где покупают недвижимость высокопоставленные чиновники и звезды шоу-бизнеса. Стоимость владений Стивена Сигала, согласно аналогичным предложениям, оценивается примерно в 80−100 млн российских рублей (1,2−1,5 млн долларов).

Особняк Сигала нашелся благодаря базе Роспатента. Из нее следует, что сейчас голливудский актер пытается зарегистрировать в России товарный знак Aikido Ten Shin Dojo, который вполне вероятно планирует использовать для производства одежды и организации спортивных и культурных мероприятий. Для переписки актер указал свой домашний адрес в селе Усово под Москвой.


Продал Сигалу дом Владимир Шемякин, который с апреля нынешнего года возглавляет подконтрольный Минкульту «Росгосцирк». До этого Шемякин занимал пост первого заместителя председателя правления «Газпром-Медиа», а с 2011 по 2013-й успел побывать депутатом Госдумы, где занимал пост заместителя председателя думского комитета по делам национальностей.


Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В том же году он стал бизнес-партнером председателя Федерации общин горских евреев России Акимом Гилаловым. Вместе они основали компанию «Русские ярмарки», которая должна была «возрождать ярмарочную торговлю» в нашей стране.

В августе прошлого года налоговики в подмосковной Электростали зарегистрировали актера в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно ЕГРИП, Сигал планирует зарабатывать деньги на музыке и спорте. Представитель актёра Анар Рейбанд тогда заявлял, что у Сигала действительно есть планы по записи альбома.

— Стивену очень нравится жить в Подмосковье, у него прекрасный дом. У него русские корни, его дедушка и бабушка говорили по-русски. Он чувствует, что Россия родная страна для него. Стивен объездил весь мир и понял, что в России он себя чувствует лучше всего, — описывал жизнь актера Рейбанд.

 
Теги: Минск
 
 
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Сигал стал обладателем особняка площадью 433 «квадрата» и бани в 129 «квадратов» в селе Усово Одинцовского района Московской области.
 
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