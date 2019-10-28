Военные США рассержены: шесть авианосцев стоят в доке, и ни один из них не готов к бою

Источник материала: Tut.by

Американский авианосец «Гарри Трумэн», у которого начались проблемы с электронными системами, не смог достичь боеготового состояния в сентябре и вынужден был вернуться в док. Таким образом, из шести авианосцев, находящихся на Восточном побережье США, ни один не готов к бою. Об этом сообщает Breaking Defense.



Фото: wikipedia.org

Ремонтные мощности пришлось отвлечь на «Гарри Трумэн» от работы над двумя другими кораблями. «Трумэн» поставили в доке Норфолка, который и так уже переполнен — там проходят тот или иной ремонт шесть из 11 авианосцев США. Один из сотрудников американского Конгресса назвал ситуацию серьезной.

Неясно, как долго «Гарри Трумэн» будет стоять в доке, но раньше конца ноября, по мнению экспертов, он в строй не войдет. Вместе с тем, вице-президент по обслуживанию авианосцев Newport News Shipbuilding Крис Майнер, для того, чтобы поскорее ввести «Трумэн» в строй, пришлось задействовать материалы, предназначенные для другого авианесущего корабля — «Джордж Вашингтон».

Проблемы с ремонтом «Гарри Трумэна» — отражение общих сложностей американского флота, которому все тяжелее держать в готовности авианосцы. Тем более, что в существующей политической ситуации Вашингтон собирается сдерживать Москву и Пекин сразу. И военные, и политики США не считают такое нормальным, но быстро решить проблему не получится.

Утверждается, что часть рабочих для ремонта «Трумэна» была взята с находящегося на 28-месячном капремонте «Джорджа Буша», который введут в строй в лучшем случае в начале 2020-х. Нет места в сухом доке и для «Джона Стенниса», который прибыл в Норфолк в мае, но пока не может начать полноценный ремонт. Также в Норфолке находится «Дуайт Эйзенхауэр», и «Джеральд Форд». Последний является авианосцем нового класса, и его строительство, стоившее 13 миллиардов долларов и без конца задерживающееся, также перегрузило производственные мощности.

Чтобы компенсировать нехватку авианосцев, принято решение задействовать для операций США универсальные десантные корабли (УДК), которые могут нести истребители вертикального взлета и посадки F-35B. Также для этой цели можно привлечь британские авианосцы типа Queen Elisabeth, на которых базируются такие же самолеты.