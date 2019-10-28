Почему судья не поставил пенальти в матче «Шахтера» против БАТЭ, когда мяч попал в руку

Источник материала: Tut.by

На 82-й минуте Брест без пяти минут чемпион. «Шахтер» и БАТЭ сыграли яркий матч вничью в Солигорске">матча 26-го тура «Шахтер» — БАТЭ мяч попал в руку игроку солигорского клуба, который находился в своей штрафной площади. Судья не стал назначать пенальти, несмотря на бурную реакцию игроков борисовского клуба.

Этот эпизод в очередной программе АБФФ «Судите с нами» разобрал ведущий специалист департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин. Он пояснил решение арбитра, которое посчитал правильным: близкое расположение игроков и естественное положение руки.

Этот же момент, но с ракурса из-за ворот.

Видео: канал «ЧестнОК»

Игра закончилась со счетом 2:2. БАТЭ и «Шахтер» потеряли важные очки в чемпионской гонке, Брест оторвался еще дальше.

Напомним, что в этом году ФИФА отменило понятие «намеренная игра рукой». Вместо этого основным критерием оценки игры рукой станет «естественность положения руки в момент контакта с мячом».