Ситуацию переломили, но самоуспокаиваться нельзя — Лукашенко требует новых антинаркотических мер

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси удалось стабилизировать обстановку в сфере распространения и потребления наркотиков, однако особых поводов для самоуспокоенности нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками совещания стали руководители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса.

Глава государства подчеркнул, что важная, резонансная тема борьбы с наркотиками и профилактики наркопотребления за последние пять лет неоднократно обсуждалась на высоком уровне. «Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию, — сказал Президент. — Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов».

«В результате нам удалось стабилизировать обстановку», — отметил Александр Лукашенко. За прошедшие пять лет количество наркопреступлений сократилось в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних — примерно в 5 раз (с 466 в 2014 году до 97 в 2018 году).

Количество смертей от передозировок наркотиками в Беларуси в 14 раз ниже, чем в Литве, и в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.

Ежегодно в мире от наркотиков погибают свыше 200 тыс. человек. Проблема является серьезным вызовом для всего мирового сообщества. «По оценкам ООН, наркотики сейчас употребляет каждый двадцатый человек на планете — примерно 250-300 млн человек, — привел цифры глава государства. — Огромная масса людей, сопоставимая с численностью населения Великобритании, Германии, Италии и Франции вместе взятых».

«Однако, несмотря на приведенные показатели, особых поводов для самоуспокоенности нет, — убежден Александр Лукашенко. — Вы помните, что мы, обращаясь к проблеме наркотиков, часто говорили, что идем по неизведанной целине. Таких комплексных мер никогда ни одна страна, а тем более Беларусь, не принимала в сфере борьбы и профилактики наркотиков. Мы тогда приняли решение, что к этому вопросу примерно через пять лет вернемся, проанализируем практики и, если необходимо, примем дополнительные меры, что сегодня и пытаемся сделать. С первого захода у нас получится или, может, еще раз придется к этому вопросу вернуться, но к 1 января 2020 года точки над «i» должны быть расставлены».

Учитывая географическое положение Беларуси, наркокартели стремятся воспользоваться удобной логистикой. «Поэтому все должны понимать, что ослаблять давление на субъекты наркотрафика и вообще поставщиков наркотиков мы не имеем права. Если хоть на мгновение об этом забудем, наша страна утонет в этих проблемах и в этом страшном зелье, — обратил внимание Президент. — Только за прошлый год правоохранителями перехвачено на границе почти полтонны гашиша. Не прекращаются попытки снова подсадить наших людей на синтетические наркотики. Одних амфетаминов и прочих психотропных веществ изъято свыше 36 кг».

Руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры. «Подростки соглашаются на уговоры неизвестных им лиц в сети Интернет сделать одну-две закладки, не понимая толком, во что ввязываются, а потом получают большие сроки. Естественно, становятся соучастниками сбыта и потребления наркотиков со всеми вытекающими последствиями», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что принцип неотвратимости наказания должен работать прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика. «Не можете сами достать этих дельцов, если они находятся где-то за рубежом, — тогда задействуйте международные каналы и другие известные в работе спецслужб методы. Сделайте все возможное, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью», — потребовал глава государства.

По его словам, все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.

В Уголовный кодекс не так давно были внесены поправки, которые дают судам возможность более гибко подходить к назначению наказания. «Кстати, за смягчение наказания в таком размере, как мы приняли решение, ратовали так называемые то ли партия, то ли общественная организация (речь идет о движении «Матери 328″. — Прим. БЕЛТА), — напомнил Президент. — У людей не должно быть сомнений в справедливости и обоснованности принимаемых судебных решений. Главная задача суда — тщательно разобраться в ситуации и назначить адекватное обстоятельствам дела наказание. Поэтому, если надо дополнительно сориентировать судейский корпус в части единообразного применения закона, давайте разъясним соответствующие вопросы на уровне самого суда, а может быть, Пленума Верховного Суда».

Александр Лукашенко также указал на необходимость обеспечить занятость и поддержку людей, освобожденных из мест лишения свободы. «Они — наши граждане, и мы должны помочь им вернуться к нормальной жизни и не допустить возврата снова в преступную среду», — сказал он.

Вместе с тем глава государства указал на недостаточные меры по профилактике наркоторговли и наркомании. «Я неоднократно говорил: пока будем бороться только с последствиями, а не с причинами, коренного улучшения ситуации не добьемся. Самый эффективный барьер на пути распространения наркотиков — это их тотальное непринятие обществом. Не будет спроса, не будет и предложений. Нам этого нужно добиваться», — подчеркнул Президент.

Он обратил внимание, что наркоманами в большинстве случаев становятся молодые люди, не осознающие до конца опасность наркотиков. «Поэтому действовать необходимо на упреждение по линии учреждений образования, здравоохранения и, конечно же, прежде всего семьи. Важное значение имеет совершенствование антинаркотической пропаганды с учетом интересов молодежи. Наряду с традиционными СМИ здесь следует активно подключать социальные сети и другие виды популярных у подростков интернет-ресурсов. В этом плане деятельность Министерства информации сейчас малозаметна. Я вообще что-то не вижу этого министерства», — заметил глава государства.

https://www.belta.by