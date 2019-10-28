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Как тень, возникшая из ниоткуда. Камера зафиксировала «призрачного велосипедиста»

29.10.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Видео довольно странной аварии разместил на нашем форуме пользователь WikiLink_Brest. Как нетрудно догадаться, ДТП случилось в Бресте — а именно на перекрестке улиц Пионерской и Московской. Велосипедист попал под поворачивающую машину. Единственный вопрос: откуда он появился? До последнего момента на записи невозможно заметить даже его силуэт.

Как тень, возникшая из ниоткуда. Камера зафиксировала «призрачного велосипедиста»

Как видно на записи, желтый хетчбэк поворачивал направо, когда в него врезался выехавший на переход велосипедист. Один нюанс — до момента столкновения велосипедиста невозможно разглядеть. Он появился на проезжей части как будто из ниоткуда. Очевидно, такой эффект возник из-за скорости его передвижения.

Судя по всему, велосипедист не получил серьезных травм в результате столкновения. После удара и падения он поднялся самостоятельно.

 
Теги: Брест
 
 
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  Видео довольно странной аварии разместил на нашем форуме пользователь WikiLink_Brest. Как нетрудно догадаться, ДТП случилось в Бресте — а именно на перекрестке улиц...
 
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