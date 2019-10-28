Как тень, возникшая из ниоткуда. Камера зафиксировала «призрачного велосипедиста»

Источник материала: Виртуальный Брест

Видео довольно странной аварии разместил на нашем форуме пользователь WikiLink_Brest. Как нетрудно догадаться, ДТП случилось в Бресте — а именно на перекрестке улиц Пионерской и Московской. Велосипедист попал под поворачивающую машину. Единственный вопрос: откуда он появился? До последнего момента на записи невозможно заметить даже его силуэт.





Как видно на записи, желтый хетчбэк поворачивал направо, когда в него врезался выехавший на переход велосипедист. Один нюанс — до момента столкновения велосипедиста невозможно разглядеть. Он появился на проезжей части как будто из ниоткуда. Очевидно, такой эффект возник из-за скорости его передвижения.

Судя по всему, велосипедист не получил серьезных травм в результате столкновения. После удара и падения он поднялся самостоятельно.